Uroczystej Mszy św. przewodniczył paulin o. Piotr Polek, proboszcz parafii z Bachledówki. - Jesteśmy w pięknej wspólnocie, która dzisiaj przeżywa ważne święto. Warto przypomnieć, że w 2026 r. mija 370 lat od ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Trzeba też nawiązać do postaci kard. Stefana Wyszyńskiego. Od jego śmierci minęło 45 lat, a od urodzin tego hierarchy 125 lat. To za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia zanieśmy przed oblicze Maryi nasze troski, dziękczynienia, przebłagania - mówił o. Polek.

Duchowny sprawował Eucharystię w góralskim ornacie, niektórzy członkowie liturgicznej służby ołtarza także byli ubrani w stroje regionalne. Nie zabrakło także dźwięków kapeli regionalnej. Liturgia słowa i modlitwa wiernych została odczytana w gwarze podhalańskiej.

Do Miętustwa przyjechali kapłani z okolicznych parafii, reprezentujący dekanat Czarny Dunajec na czele z jego dziekanem Krzysztofem Kocotem, proboszczem parafii w Czarnym Dunajcu.

Suma odpustowa zakończyła się procesją z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni. Górale nieśli feretrony, m.in. ze św. Janem Pawłem II. Były obecne delegacje z pocztami sztandarowymi jednostek OSP i Związku Podhalan.

Wszystkim kapłanom, parafianom i gościom za wspólne przeżywanie uroczystości odpustowych podziękował ks. proboszcz Janusz Rzepa. Wyraził też wielką wdzięczność góralom ze wszystkich czterech miejscowości - Cichego, Starego Bystrego, Czerwiennego, Ratułowa, które współtworzą miętusiańską wspólnotę. - W tym czasie przekazujemy też pozdrowienia naszym rodakom ze Stanów Zjednoczonych, którzy właśnie dzisiaj będą świętować jubileusz 30-lecia Koła nr 65 Ciche - Parafia Miętustwo przy Związku Podhalan Ameryki Północnej. Powierzymy ich też w naszej modlitwie - wspominał ks. proboszcz.

Uroczystości odpustowe odbyły się dzień wcześniej, ponieważ Święto Matki Boskiej Królowej Polski zostało przeniesione z niedzieli 3 maja na sobotę 2 maja.