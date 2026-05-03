Poświęcenie budynku i jego oficjalne oddanie miało miejsce 2 maja. Uroczystości odbyły się na placu przed remizą OSP Dzianisz Dolny. Jego prezeska Bronisława Kukulak przypomniała historię jednostki. - Przez lata OSP Dzianisz Dolny stacjonowała w drewnianej remizie, która z każdym rokiem coraz bardziej ustępowała upływającemu czasowi. Budynek przestał spełniać wymogi techniczne, a brak odpowiedniego zaplecza sanitarnego i socjalnego stał się wyzwaniem dla ratowników wracających z akcji - mówiła.

W 2021 r. został opracowany projekt architektoniczno-budowlany remizy. W kwietniu 2022 r. Starostwo Powiatowe w Zakopanem wydało decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz pozwolenie na remont, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku OSP Dzianisz Dolny. W maju tego samego roku gmina Kościelisko zdobyła dofinansowanie na budowę remizy z Rządowego Funduszu "Polski Ład" w wysokości 4,13 mln zł. Łączna wartość inwestycji to 5,5 mln zł. Pozostała kwota została pokryta z budżetu gminy oraz kasy OSP Dzianisz Dolny.

Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2023 roku. - W czasie budowy nasze samochody stacjonowały w budynku prywatnym u państwa Słodyczków, którzy użyczyli nam swoich pomieszczeń. Dziękujemy im za to! Warto nadmienić, że nasz ciężki wóz pożarniczy w 2023 r. został kupiony przez Polonię w Stanach Zjednoczonych. Był to pierwszy polski Jelcz na ziemi amerykańskiej. Co roku dumnie prezentuje się na trasie parady trzeciomajowej w Chicago - wspominała B. Kukulak.

Remiza została w całości przygotowana do użytku - od nowocześnie wyposażonej sali szkoleniowej i zaplecza kuchennego po funkcjonalne szatnie, biura, pralnię i magazyny. Na zewnątrz obiektu zainstalowano potężny agregat prądotwórczy, który zapewnia bezpieczeństwo energetyczne remizy. Pod koniec roku 2025 w pomieszczeniach magazynowych umieszczono sprzęt kupiony przez gminę i sfinansowany z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Podczas uroczystości wręczono odznaki dla strażaków OSP Dzianisz Dolny. Honorową odznakę św. Floriana dla seniora otrzymali Bronisława Kukulak i Józef Habina. Złoty medal "Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: Roman Krupa, Halina Obyrtacz, Marek Chrobak i Bogusław Niżnik. Z kolei srebrny medal "Za zasługi dla pożarnictwa" wręczono: Robertowi Gruszce, Andrzejowi Krupie i Mateuszowi Zubkowi. Brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymał Tomasz Bednarz. Natomiast odznakę "Strażak wzorowy" przyjęli: Maciej Tylka, Adam Klejka, Piotr Zubek, Adam Słodyczka, Jakub Kalisz, Stanisław Szaflarski, Michał Słodyczka i Grzegorz Gruszka.

Strażaków odznaczał poseł Edward Siarka, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, prezes Zarządu OSP Województwa Małopolskiego, a także przedstawiciele władz PSP w Zakopanem. W uroczystościach wzięli udział wójt gminy Kościelisko Roman Krupa, starosta tatrzański Andrzej Skupień, radni gminni, a także przedstawiciele różnych organizacji i instytucji, m.in. Wspólnoty Leśnej 8 Uprawionych Wsi. Wspólnotę reprezentował Tadeusz Rafacz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego. Nie zabrakło także kapelanów strażackich i listów okolicznościowych od osób, które nie mogły uczestniczyć w święcie druhów z Dzianisza Dolnego.

Obecnie jednostka liczy 38 członków czynnych, 6 honorowych i 30 wspierających. Prezesem jest Bronisława Kukulak, wiceprezesem - Maciej Tylka, naczelnikiem - Andrzej Styrczula, skarbnikiem - Halina Obyrtacz, sekretarzem - Robert Gruszka, gospodarzem - Piotr Zubek, zastępcą naczelnika - Tomasz Bednarz, a członkowie zarządu to Adam Klejka i Adam Słodyczka.

Jednostka na wyposażeniu ma średni samochód pożarniczy Mercedes, lekkiego Forda Transita i przyczepę wężowo-pompową.