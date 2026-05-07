Porozumienie podpisali: dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski w imieniu Krakowa, nad którego historią czuwa, komendant miejski PSP w Krakowie Arkadiusz Kielin w imieniu "fajermanów" chroniących przed ogniem, komendant Straży Miejskiej Zbigniew Ulman w imieniu ceklarzy, czyli drabów miejskich, dbających o spokój w mieście oraz prezes organizacji turystycznej Kraków Tourism Alliance Grzegorz Soszyński w imieniu tych, którzy na otwarciu bram miejskich spodziewają się przyjąć wchodzących nimi gości.

Nie jest to idea nowa, bo, jak wiadomo, w herbie Krakowa widnieje brama, która jest otwarta, a więc herb ów odwołuje się do otwartości miasta. W związku z tym strażnicy miejscy w towarzystwie hejnalisty i przedstawiciela Muzeum Krakowa będą po godz. 10. uroczyście otwierać bramę w Barbakanie, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju. Codziennie, oprócz poniedziałków. Tak stanowi "Ordynacja o przywróceniu Ceremoniału Otwierania Bram Miasta w krakowskim Barbakanie" z 1721 r. Otwieranie tzw. Bramy Kleparskiej będzie się odbywać we wszystkie dni funkcjonowania Barbakanu, oddziału Muzeum Krakowa, czyli od kwietnia do października, codziennie z wyjątkiem poniedziałków i świąt państwowych.

Hejnalista w towarzystwie dwóch Strażników Miejskich oraz pracownika Muzeum Krakowa przejdzie od kościoła Mariackiego przed Bramę Floriańską z płaskorzeźbą św. Floriana i herbem Krakowa. Po oddaniu tam pokłonu grupa podejdzie na Most Kleparski. Tam, około godz. 10.20 z podwyższenia w bramie hejnalista zagra fragment XV-wiecznej melodii "Cracovia Civitas", a dwóch strażników miejskich otworzy bramę prowadzącą do Barbakanu. Ceremoniał nawiązuje do zasad uwzględnionych we wspomnianej "Ordynacji".

Pierwsze otwarcie bram miejskich nastąpi w sobotę 9 maja. Wówczas ceremoniał odbędzie się tylko fragmentarycznie. W wersji pełnej zaś w niedzielę 10 maja po godz. 10.