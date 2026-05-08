Wystawa jest szczególna dlatego, że obiekty na niej prezentowane, choć pochodzą z jednej kolekcji, na skutek licznych okoliczności historycznych zostały rozproszone po całym świecie i spotkały się na Wawelu dopiero po wielu latach.

Kolekcja, stworzona niegdyś przez Karola Lanckorońskiego (1848-1933), bodaj najsłynniejszego kolekcjonera dzieł sztuki w historii Polski przełomu XIX i XX wieku, na skutek wydarzeń historycznych uległa rozproszeniu i nie sposób sobie w tym momencie wyobrazić jej pierwotnego kształtu i bogactwa, choć istnieje dość bogata dokumentacja fotograficzna wnętrz wiedeńskiego pałacu Lanckorońskich wraz z dziełami w nim eksponowanymi. Kuratorzy wystawy dr Joanna Winiewicz-Wolska oraz Bartłomiej Makowiecki podjęli się takiej próby.

- Przedstawiamy ekspozycję, która po raz pierwszy w tak szerokim i pogłębionym ujęciu prezentuje starożytną część zbiorów jednego z najważniejszych europejskich kolekcjonerów przełomu XIX i XX wieku. Pokazywane na Wawelu obiekty pochodzą ze zbiorów najważniejszych instytucji muzealnych na świecie. Zostały wypożyczone m.in. z muzeów w Stanach Zjednoczonych (J. Paul Getty Museum w Los Angeles, Virginia Museum of Fine Arts w Richmond, Museum of Fine Arts w Bostonie), Europy (Kunstmuseum Bonn, Antikensammlung Staatliche Museen zu Berlin; Universität Würzburg,Archäologische Sammlung des Instituts für Klassische Archäologie, Universität Wien ), z Polski (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy Instytut Archeologii UJ), a także użyczone przez prywatnych właścicieli - powiedział prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. - Niektóre z nich są eksponowane po raz pierwszy. To wyjątkowa sytuacja, w której rozproszone od dziesięcioleci dzieła ponownie zostają zestawione w jednej narracji, pozwalając widzom dostrzec skalę i znaczenie kolekcji Lanckorońskiego - dodał prof. Betlej.

Integralność kolekcji, raz zniszczona przez młyny historii jest nie do odtworzenia. Ale możliwość obcowania z tym, co z tej kolekcji pozostało, jest okazją jedyną w swoim rodzaju. Spojrzenie w ślepe oczy Homera, twarze greckich dramatopisarzy, wojskowych czy rzymskiego gladiatora to okazja do obcowania z grecką sztuką hellenistyczną w jej najlepszym wydaniu, która była pasją życia Karola Lanckorońskiego, polskiego Indiany Jonesa, poszukiwacza skarbów, znawcy antyku i kolekcjonera.

Bodaj najważniejszym punktem ekspozycji jest prezentacja antyków przekazanych w 1999 r. Zamkowi Królewskiemu na Wawelu przez prof. Karolinę Lanckorońską (1898-2002), córkę Karola Lanckorońskiego i spadkobierczynię jego kolekcji. - Wśród nich centralne miejsce zajmuje tzw. Gemma Lanckorońskiego - wyjątkowy przykład wczesnochrześcijańskiej gliptyki, powstały najprawdopodobniej na obszarze Cesarstwa Bizantyńskiego w VI wieku n.e. Dzieło to w niezwykły sposób łączy późnoantyczną wielowiekową tradycję obróbki kamieni szlachetnych z symboliką kształtującej się ikonografii chrześcijańskiej - podkreśla Bartłomiej Makowiecki, współkurator ekspozycji.

Wystawie, którą będzie można oglądać do 30 sierpnia bieżącego roku, towarzyszy obszerny katalog - pierwsze tak kompleksowe opracowanie części kolekcji starożytności Lanckorońskich.