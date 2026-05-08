Studenci w trakcie Akademickiej Drogi Światła dawali wyraz swej wierze. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wieczorem 7 maja, krakowscy studenci przeszli w strugach deszczu z Wawelu na Skałkę w modlitewnej Akademickiej Drodze Światła. Przewodniczył jej bp Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej.

bg/Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wydarzenie, odbywające się pod hasłem "Uczniowie Misjonarze" poprzedziła półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w katedrze na Wawelu. - To właśnie Chrystus Zmartwychwstały, którego adorujemy w tej Eucharystycznej obecności, jest źródłem światła, z którym chcemy wyjść na Bulwary Wiślane - powiedział ks. Krzysztof Porosło. - Chcemy dawać świadectwo o Jego zmartwychwstaniu, o Jego obecności w naszym życiu, o tym, że faktycznie rozświetla różne nasze ciemności - dodał duszpasterz akademicki.

Biskup Chrząszcz modlił się do Chrystusa. Wspomniał, że zebrani chcą trwać przy Nim i stawać się misjonarzami. - Chcemy być misjonarzami, aby iść i głosić. By dzielić się doświadczeniem bycia Twoimi uczniami - mówił. Zauważył, że aby być misjonarzem, należy najpierw stać się uczniem Jezusa. - Prosimy Cię Jezu, daj nam swoje światło - prosił biskup.

W czasie poszczególnych stacji Akademickiej Drogi Światła zostały odczytane rozważania przygotowane przez studentów z Duszpasterstwa Akademickiego "Na Miasteczku", a zebranym podczas wspólnej modlitwy towarzyszył śpiew.

Na zakończenie głos zabrał bp Robert Chrząszcz. - Ten deszcz przypomniał nam, że Chrystus nieustannie obdarza nas swoją miłością - powiedział. Nawiązał także do zbliżającej się uroczystości św. Stanisława i zaprosił zebranych na niedzielną procesję 10 maja z Wawelu na Skałkę.

