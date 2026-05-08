Nowy Targ. Wesprzyjcie Podhalańskie Amazonki

Można w łatwy sposób wesprzeć Podhalańskie Amazonki, wystarczy zagłosować na ich projekt, który będzie sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Nowotarskiego.

Podhalańskie Amazonki proszą o głosy na projekt z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Nowotarskiego, który jest umieszczony na stronie: konsultacje.nowotarski.pl i ma numer: "projekt BO3”. Amazonki starają się o sfinansowanie bezpłatnych badań USG piersi dla mieszkańców powiatu obywatelskiego w wieku 18 plus, zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Ubiegłoroczna akcja bezpłatnych badan USG w nowotarskim szpitalu przeprowadzona przez Stowarzyszenie Podhalańskich Amazonek ramach budżetu powiatu nowotarskiego pozwoliła na przebadanie ponad 60 osób (kobiet i mężczyzn), z czego 10 procent skierowano do pogłębionej diagnostyki .

Podhalańskie Amazonki od ponad 14 lat promują akcje profilaktyki, na spotkaniach w szkołach, gminach, urzędach, w różowe środy w NFZ w Nowym Targu, na dyżurach w tamtejszym szpitalu, przy mammobusach , na piknikach i innych spotkaniach i eventach.

- Pamiętajmy, że nasze zdrowie i życie jest w naszych rękach. Badajmy się, by żyć zdrowo. Już 26 maja będziemy namawiać mamy do badania się, a w drugą sobotę czerwca spotkamy się na dorocznej pielgrzymce do Matki Boskiej Ludźmierskiej - zapowiadają Amazonki.