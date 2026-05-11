Celem konkursu było propagowanie góralskiej pieśni religijnej wśród mieszkańców Podhala, Orawy i Spisza, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs stanowił także okazję do wymiany doświadczeń na temat tradycyjnej i współczesnej pieśni religijnej góralskiej, jak również prezentacji zapomnianych pieśni religijnych oraz pieśni poświęconych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Komisja artystyczna, która oceniła ponad 50 prezentacji w kilku kategoriach - m.in. występy indywidualne i zespołowe - brała pod uwagę czystość brzmienia, dobór repertuaru, aranżacje utworów, poprawność gwarową i prezentację sceniczną (strój). Wśród jurorów był jeden z ojców paulinów i regionalistka Anna Jakubiec.

Ciekawostką tegorocznej Majówki Papieskiej był fakt, że zespoły śpiewacze i soliści nie mogli występować z towarzyszeniem kapeli.

Organizatorem Papieskiej Majówki było Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec wraz z parafią ojców paulinów na Bachledówce i Oddziałem Związku Podhalan w Czerwiennem. Zaś honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował Marcin Ratułowski, burmistrz Czarnego Dunajca, a od strony medialnej - "Gość Niedzielny”.