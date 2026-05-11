Standardowo na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego mają 150 minut. Czas może być wydłużony, jeśli uczeń ma zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. - Może pojawi się "Opowieść wigilijna". Byłoby dobrze - mówił Bartek, uczeń klasy VIII, tuż przed egzaminem w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem.

Jedno jest pewne - któryś z fragmentów lektury obowiązkowej na pewno pojawi się w arkuszu. Uczniowie będą także musieli poradzić sobie z tekstem publicystycznym. W przeszłości Centralna Komisja Egzaminacyjna sięgała m.in. po takich autorów, jak ks. prof. Józef Tischner czy prof. Leszek Kołakowski.

W kolejne dwa dni (12 i 13 maja) uczniowie będą rozwiązywali arkusze z matematyki i języka obcego, najczęściej będzie to angielski. Jednak wśród zdających są i takie, które wypełniać będą arkusze z języka niemieckiego czy francuskiego.

Na wyniki trzeba poczekać do początku lipca. Wtedy też już absolwenci szkół podstawowych otrzymają specjalne zaświadczenia, które przedłożą placówkom edukacyjnym w ramach rekrutacji do kolejnego etapu kształcenia.

Wszystkim ósmoklasistom życzymy powodzenia!