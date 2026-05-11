Płoki. Świadectwo męczennika

Ksiądz Rapacz był administratorem miejscowej parafii. 12 maja 1946 r. został uprowadzony z plebanii przez bojówkę komunistyczną, męczony, a potem zastrzelony w pobliskim lesie. Śledztwo w tej sprawie było potem pozorowane. Pamięć o trosce kapłana o parafian i o jego męczeńskiej śmierci spowodowała rodzenie się jego lokalnego kultu. Z czasem zaczęto zbierać świadectwa jego życia, w 1980 r. zaś ekshumowano jego szczątki z Lubnia i przeniesiono do Płok. W 1993 r. w archidiecezji krakowskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Rapacza. Z powodów formalnych nie został potem jednak uznany za ważny przez Stolicę Apostolską. Proces powtórnie rozpoczęto w 2006 roku. Jego ważność potwierdzono w 2018 roku. Beatyfikację kapłana męczennika ogłoszono 15 czerwca 2024 r., w trakcie Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

Tegoroczne uroczystości 80. rocznicy śmierci ks. Rapacza rozpoczęły się procesją z kościoła na miejsce męczeńskiej śmierci kapłana. Proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ks. Tadeusz Tylka zwrócił uwagę, że jego błogosławiony poprzednik po wszystkich obowiązkach duszpasterskich wieczorem szedł do kościoła z Liber animarum - "Księgą dusz" z nazwiskami parafian, których intencje powierzał Panu Bogu. Modlitwę często kończył rozważaniem Drogi Krzyżowej. W trakcie procesyjnego powrotu do świątyni, gdzie w sarkofagu w bocznym ołtarzu są umieszczone relikwie męczennika, odprawiono nabożeństwo Drogi Światła.

W kościele, który jest Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin Robotniczych, odczytano list od prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego. "Błogosławiony ks. Michał Rapacz to postać pomnikowa, wzór odwagi i poświęcenia sprawom najważniejszym. Swoim życiem, wyborami i czynami dowiódł, że heroizm rodzi się z prostoty - z codziennego, gorliwego wypełniania obowiązków" - napisał prezydent.

Rocznicowej Mszy św. przewodniczył metropolita krakowski kard. Ryś. Zauważył w kazaniu, skierowanym szczególnie do młodych osób mających przyjąć sakrament bierzmowania, że świadectwo jest szczególnym przekazem wiary, który się dokonuje nie przez mówienie, ale przez osobę. - Nie mówisz o Bogu, ale sobą pokazujesz, Kim jest. Nie wypowiadasz prawdy, ale prawdę widać z ciebie. Wtedy jesteś świadkiem, kiedy prawdę pokazujesz sobą - mówił metropolita, dodając, że męczennicy są świadkami par excellence. - Męczennik uczy nie swoimi kazaniami, tylko sobą, swoim życiem i swoją śmiercią - zaznaczył kardynał, podkreślając, że relikwiarz ks. Rapacza w ołtarzu jest niesłychanym darem, bo "męczennik uczy, co znaczy przeżywać Eucharystię".