Matura pod duchową opieką

Duchowa Adopcja Maturzysty to propozycja modlitwy za maturzystów zainicjowana w 2013 roku przez ojców pijarów. Biorą w niej udział osoby przystępujące do egzaminów maturalnych i ci wszyscy, którzy pragną towarzyszyć im w tym szczególnym czasie swoją modlitwą. "Modlitewne wsparcie w czasie egzaminów jest dla nich ważne” - wyjaśniają na stronie pijarzy.pl organizatorzy inicjatywy.

Każdy, kto chciałby otrzymać wsparcie zakonników oraz ludzi dobrej woli uczestniczących w akcji, może się zgłosić przez stronę www.maturzysci.pijarzy.pl, podając przy tym imię, nazwisko, miejscowość i adres mailowy.

Skuteczność pijarskiej modlitwy potwierdzają absolwenci, którzy byli otoczeniu opieką DAM-u w ubiegłych latach. „Serdeczne «Bóg zapłać» za wsparcie duchowe i modlitewne w tym trudnym i stresującym dla mnie czasie. Jest to dla mnie bardzo ważne, dodaje pewności siebie i spokoju ducha. Postaram odwdzięczyć się pamiętając o całym zakonie podczas wieczornej modlitwy. Proszę o dalsze wsparcie” - podkreśliła w swoim świadectwie Ewa.

Na stronie inicjatywy można również znaleźć szereg propozycji modlitw, w tym Modlitwę Stojących na Rozdrożu, Modlitwę Zniecierpliwionego, Modlitwę Jana Pawła II o Dary Ducha Świętego czy Litanię o Przemianę Życia.

Od początku trwania inicjatywy pijarzy objęli duchową opieką podczas egzaminów maturalnych blisko 19 tys. abiturientów.