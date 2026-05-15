Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w czwartek 14 maja od Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu pod przewodnictwem ks. Piotra Mozdyniewicza, proboszcza i zarazem dziekana dekanatu nowotarskiego. Potem społeczność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyk" i zaproszeni goście przeszli na galę do Miejskiego Centrum Kultury w stolicy Podhala.

- Na przestrzeni tych 25 lat aż 80 osób naszych uczestników podjęło pracę, 30 osób założyło rodzinę, urodziło się nam 28 dzieci. Naukę na różnych poziomach, również wyższym podjęło 17 osób. Udało nam się wspólnie napisać wiele pięknych historii, które są naszą dumą i radością - mówiła z wielkim wzruszeniem Agata Bryniarska, dyrektor "Promyka”. -Tworzycie nasz dom, niezależnie od tego czy byliście w naszej wspólnocie przez lata czy przez krótki czas - wszyscy zapisaliście się w naszej pamięci i w sercach. To dla nas zaszczyt, aby towarzyszyć wam w waszej niełatwej drodze. Zawsze z podziwem i radością patrzymy na to, jak mimo waszych doświadczeń, choroby czy trudności dzień po dniu wzrastacie. Cieszymy się z każdego waszego sukcesu, każdej próby i każdego wysiłku. To wy codziennie uczycie nas wrażliwości, otwartości i patrzenia sercem - dodała A. Bryniarska.

- Przychodzicie tutaj nie tylko po to, aby korzystać z wszystkich możliwości, które udaje nam się wspólnie stworzyć, ale aby pokazać nam to co w życiu najważniejsze - radość z małych spraw, uśmiech, otwartość na świat, wytrwałość w dążeniu do celu pomimo trudności. Z podziwem patrzymy jak z determinacją podnosicie się i stawiacie kolejne kroki -podkreśliła dyrektor "Promyka".

Wyraziła też wielką wdzięczność dla członków zespołu wspierająco - aktywizującego, byłych i obecnych pracowników domu. A. Bryniarska długo wymieniała także wszystkie organizacje, instytucje, stowarzyszenia, media, szkoły, które zawsze przychylnym okiem patrzyły i wspierały działalność "Promyka”.

Ze sceny Miejskiego Centrum Kultury padły również słowa wdzięczności ze strony pani dyrektor dla podhalańskich parlamentarzystów, m.in. posła Edwarda Siarki, za jego życzliwość i pomoc w załatwianiu trudnych spraw legislacyjnych, za otwarcie na sprawy najbardziej potrzebujących. - Dzięki tym działaniom i inicjatywom legislacyjnym podejmowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków ŚDS, a w które od 2014 roku aktywnie włączał się nasz dom mamy dziś zapewnione stabilne funkcjonowanie, choć nie ukrywam, że wiele trudnych wyzwań jeszcze przed nami - dodała A. Bryniarska.

Wśród gości jubileuszu był senator Jan Hamerski, który jako starosta nowotarski 25 lat temu dokonał otwarcia "Promyka” wraz z Anetą Wójcik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu. Ona nadal kieruje tą placówką i nie kryła wielkiego wzruszenia ze wspólnego świętowania 25-lecia "Promyka”.

Do życzeń dla "Promyka” dołączyli samorządowcy na czele ze starostą nowotarskim Tomaszem Hamerskim i radnymi powiatowymi oraz burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha. Ponadto nie zabrakło życzeń od innych gości, m.in. od rodziców uczestników "Promyka". Niespodziankę wszystkim sprawili również Bracia Golcowie, którzy nagrali swoje pozdrowienia dla "Promyka", przekazali je też kabareciarze zaprzyjaźnieni z nowotarską placówką.

Podczas jubileuszu było wiele wzruszających momentów, ale chyba te, które wszystkim zapadały najbardziej w pamięci związane były z programem artystycznym. Najpierw wystąpili uczestnicy "Promyka" z Nowego Targu, a później zaprezentowali się ich koledzy z Rabki. Chyba nie było na widowni nikogo, kto nie uroniłby łzy wzruszenia…

