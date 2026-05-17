krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Ludźmierz. "Mędrole" ks. prof. Tischnera

Ludźmierz. "Mędrole" ks. prof. Tischnera

Z refleksją i z humorem  
Monodram z akcentami góralszczyzny. Jan Głąbiński /Foto Gość

To był pełen humoru, refleksji i góralskiej mądrości monodram gwarowy oparty na tekstach ks. prof. Józefa Tischnera, wzbogacony fragmentami prozy Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz poezji Augustyna Suskiego.

W niedzielę 17 maja w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu można było zobaczyć spektakl pt. "Mędrole” - gwarowy monodram inspirowany myślą i twórczością ks. prof. Józefa Tischnera. Wydarzenie związane było z zakończeniem wystawy "Tischner - doświadczenie 2025”. 

To był pełen humoru, refleksji i góralskiej mądrości monodram gwarowy oparty na tekstach bohatera wystawy, wzbogacony fragmentami prozy Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz poezji Augustyna Suskiego. Autorem scenariusza i głównym wykonawcą był Stanisław Apostoł. O oprawę artystyczną i regionalny wydźwięk zadbały zespoły regionalne "Mali Hyrni” oraz "Hyrni”, przygotowani przez Macieja Warpecha.

Trzeba przyznać, że spektakl przywołał ducha dawnych rozmów, filozoficznych sporów i góralskiego poczucia humoru, tak bliskiego ks. prof. Tischnerowi, a którego nam dzisiaj tak bardzo brakuje.

Przed przedstawieniem z liczną publicznością spotkał się Kazimierz Tischner, brat ks. profesora, prezes Stowarzyszenia "Drogami Tischnera”. - Tytułowi "mędrole”, to znani przed laty Podhalanie - ludzie prości, obdarzeni życiową mądrością, którzy potrafili zadawać światu trudne i rozumne pytania - podkreślił K. Tischner. Jego słów słuchał, m.in. Julian Kowalczyk, prezes Związku Podhalan. Do Ludźmierza przyjechała także liczna grupa nowotarżan i mieszkańców Łopusznej, rodzinnej miejscowości ks. prof. Tischnera.

