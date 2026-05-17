Główne uroczystości rozpoczęły się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wszystkich licznie zgromadzonych wiernych przywitał ks. dr Marian Mucha, kustosz sanktuarium na Krzeptówkach i proboszcz tamtejszej parafii. Szczególne słowa pozdrowienia skierował do rektora sanktuarium w Fatimie. Ks. Carlos Cabecinhas zaznaczył, że cieszy się, iż znowu może gościć w Zakopanem i łączyć swoją osobą oba tak ważne miejsca kultu religijnego w Europie.

Wielka Procesja Fatimska rozpoczęła się na Krzeptówkach, skąd bardzo liczni wierni przeszli głównymi ulicami Zakopanego, w tym Krupówkami, do kościoła św. Krzyża. Na czele procesji, obok niesionej figury Matki Bożej Fatimskiej, szła także orkiestra dęta. Jak zawsze dopisali też jeźdźcy z banderii konnej, którzy trzymali w swoich dłoniach flagi papieskie. Wielu wiernych zaś przybyło w strojach regionalnych.

W czasie trwania procesji wierni modlili się wspólnie o pokój na świecie, pomyślność dla Kościoła oraz dla ojczyzny. Procesja zainaugurowała regularny cykl Czuwań Fatimskich (odbywających się każdego 13. dnia miesiąca) oraz Niedziel Fatimskich, które potrwają w Zakopanem aż do października.