Prenumerata z

Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Zakopane. Procesja Fatimska ulicami miasta

Zakopane. Procesja Fatimska ulicami miasta przejdź do galerii

Procesja fatimska w Zakopanem  
Procesję współtworzyła banderia konna. Paweł Murzyn

Ulicami stolicy polskich Tatr przeszła w niedzielę 17 maja Procesja Fatimska, podczas której nie zabrakło kilkudziesięciu jeźdźców z banderii konnej.

jg

|

GOSC.PL

Główne uroczystości rozpoczęły się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wszystkich licznie zgromadzonych wiernych przywitał ks. dr Marian Mucha, kustosz sanktuarium na Krzeptówkach i proboszcz tamtejszej parafii. Szczególne słowa pozdrowienia skierował do rektora sanktuarium w Fatimie. Ks. Carlos Cabecinhas zaznaczył, że cieszy się, iż znowu może gościć w Zakopanem i łączyć swoją osobą oba tak ważne miejsca kultu religijnego w Europie.

Wielka Procesja Fatimska rozpoczęła się na Krzeptówkach, skąd bardzo liczni wierni przeszli głównymi ulicami Zakopanego, w tym Krupówkami, do kościoła św. Krzyża. Na czele procesji, obok niesionej figury Matki Bożej Fatimskiej, szła także orkiestra dęta. Jak zawsze dopisali też jeźdźcy z banderii konnej, którzy trzymali w swoich dłoniach flagi papieskie. Wielu wiernych zaś przybyło w strojach regionalnych.

W czasie trwania procesji wierni modlili się wspólnie o pokój na świecie, pomyślność dla Kościoła oraz dla ojczyzny. Procesja zainaugurowała regularny cykl Czuwań Fatimskich (odbywających się każdego 13. dnia miesiąca) oraz Niedziel Fatimskich, które potrwają w Zakopanem aż do października.

 

« 1 »
Procesja fatimska w Zakopanem

WIARA.PL DODANE 17.05.2026

Procesja fatimska w Zakopanem

​Z Narodowego Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach do kościoła św. Krzyża wiodła procesja fatimska w niedzielę 17 maja.  
TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 