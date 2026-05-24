Wszak po południu w ramach 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity odbywał się tam XVIII Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych. - Od niemal pięćdziesięciu lat festiwal stanowi ważne miejsce spotkań dla orkiestr z całej Małopolski, promując bogatą tradycję wspólnego muzykowania i wspierając jej dalszy rozwój - mówił Maciej Kudasik przy altance w Parku Miejskim. Bo to właśnie tam prezentowały się poszczególne orkiestry. Każda z nich wykonywała trzy utwory, a repertuar był bardzo zróżnicowany.

Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych swoim zasięgiem obejmuje całe województwo małopolskie i organizowany jest w dwóch etapach. Najpierw są eliminacje powiatowe (które odbywają się w 8 miejscowościach Małopolski, w tym właśnie w Nowym Targu), a finał zaplanowano pod koniec czerwca w Nowym Sączu.

W Parku Miejskim prezentowały się orkiestry, które reprezentowały następujące miejscowości: Nowy Targ (Miejska Orkiestra Dęta), Łapsze Wyżne, Łapsze Niżne, Czarny Dunajec, Skawa, Ochotnica Dolna, Lipnica Mała, Kacwin, Gronków, Jabłonka. Występy oceniało jury w składzie: mjr Dariusz Bylina, ppłk SG dr hab. Stanisław Strączek, kpt Stefan Żuk.

Przed poszczególnymi prezentacjami część orkiestr, na czele z gospodarzami - Miejską Orkiestrą Dętą w Nowym Targu, przeszło w paradzie z Rynku do Parku Miejskiego.

Niezależnie od poziomu artystycznego czy długości działalności zespołu, udział w wydarzeniu daje możliwość zaprezentowania swojej pracy szerokiej publiczności. Dla wielu orkiestr udział w Festiwalu może stanowić szansę na sukces, bowiem laureaci finału zdobywają nagrody, a najlepsi mają możliwość występu podczas koncertu laureatów.

Głównym organizatorem jest Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął m.in. marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka. Eliminacje podhalańskie zorganizowali: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Urząd Miasta w Nowym Targu.