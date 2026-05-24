Wielka szkoda, że sala widowiskowa Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu w niedzielny wieczór 24 maja nie wypełniła się po brzegi. Na scenie pojawił się Miejski Chór "Gorce" z koncertem "Mojemu miastu” w ramach jubileuszu 680-lecia stolicy Podhala. Chórzystom towarzyszyły archiwalne zdjęcia, a publiczność miała wrażenie, że słucha muzycznej opowieści o wyjątkowym miejscu na ziemi. Dodatkowo na scenie były ustawione nazwy wybranych ulic w mieście, m.in. Szaflarska, Ceramiczna, Kolejowa, Przechodnia.

Miejski Chór "Gorce” pod batutą Doroty Żmudy, jak zawsze, zebrał wielkie brawa za swój występ. Gospodarze przygotowali też niespodziankę dla publiczności. Po ich występie na scenie pojawił się Zespół Pieśni i Tańca "Świerczkowiacy” z Tarnowa. Ludowi artyści wystąpili w pięknych strojach, pokazali niesamowitą energię, świetną choreografię.

Lena Gąsior i Maksymilian Bubeła - to młodzi artyści, którzy również wystąpili w niedzielny wieczór w sali widowiskowej, opiekę artystyczną sprawowała nad nimi Liliana Mamczur.

21 czerwca z okazji jubileuszu 680-lecia Nowego Targu uroczystą Mszę św. odprawi w ogrodach parafii św. Katarzyny metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś. Zaplanowano też koncerty, pokazy laserowe. Zostanie też odczytany uroczyście akt lokacyjny miasta założonego przez króla Kazimierza Wielkiego.