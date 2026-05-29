Czas budowania relacji

Łukasz Kaczyński: 400 lat minęło jak jeden dzień. Co z tego okresu jest najważniejsze?

S. Aurelia Patrzyk: Te 400 lat to przede wszystkim historia konkretnych ludzi - uczniów, sióstr, nauczycieli, rodziców, absolwentów, przyjaciół szkoły i wielu innych osób związanych z naszym dziełem. To właśnie dzięki tej sztafecie pokoleń przetrwała pamięć o bł. Zofii Czeskiej i jej myśli pedagogicznej. Dzięki zaangażowaniu wszystkich, którzy przez wieki tworzyli społeczność naszej szkoły, możemy dziś nadal istnieć, rozwijać się i budować wspólnotę ludzi wyznających wspólną wiarę oraz podobne wartości.

Czym wyróżnia się Wasza szkoła na tle innych krakowskich placówek?

Fundamentem naszej działalności pozostaje dziedzictwo zostawione nam przez bł. Zofię - wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, troska o wysoki poziom edukacji oraz budowanie prawdziwej wspólnoty. Niewątpliwie wyróżniają nas także długa tradycja oraz wyjątkowa lokalizacja - żadna szkoła nie znajduje się bliżej Rynku Głównego. Ważne są także kameralność i rodzinny charakter naszej szkoły.

Co oznacza dla Was w praktyce kontynuowanie myśli i charyzmatu wspomnianej bł. Zofii Czeskiej?

Bł. Zofia Czeska stworzyła niezwykle nowoczesną - jak na swoje czasy - wizję wychowania. W dziewczętach widziała nie tylko swoje wychowanki, ale przede wszystkim osoby potrzebujące troski, uwagi i integralnego rozwoju. Wiedziała, że ostatecznym celem człowieka jest niebo, dlatego poprzez edukację i wychowanie do dojrzałego, wartościowego życia pragnęła prowadzić je właśnie ku temu celowi. Dziś staramy się kontynuować tę myśl poprzez indywidualne podejście do ucznia, budowanie relacji opartych na szacunku oraz tworzenie szkoły, która nie tylko uczy, ale również wychowuje i wspiera. Ważne jest dla nas także kształtowanie odpowiedzialności, wrażliwości społecznej i życia opartego na wartościach. Początki naszej szkoły są nierozerwalnie związane z bł. Zofią Czeską i założonym przez nią Zgromadzeniem Sióstr Prezentek. Po śmierci męża Zofia związała swoje życie z Krakowem. Pod duchowym kierownictwem ojców jezuitów poświęciła się dziełom miłosierdzia, koncentrując się szczególnie na dziewczętach opuszczonych i samotnych. W kamienicach odziedziczonych po ojcu stworzyła pierwszą w Polsce szkołę dla dziewcząt - dziś powiedzielibyśmy: szkołę z internatem. Oddając swój majątek i kolejne lata życia, troszczyła się o integralne wychowanie powierzonych jej dziewcząt. Organizowała zarówno naukę czytania, pisania i liczenia, jak i zajęcia praktyczne, przydatne kobiecie, a wszystko to odbywało się w rytmie wiary, życia duchowego i pobożnych praktyk. Dom Panieński - bo tak pierwotnie nazywała się szkoła - został zatwierdzony 31 maja 1627 r. przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. Tę datę uznaje się za oficjalny początek zarówno szkoły, jak i zgromadzenia.

Świętujecie już prawie dwa lata. Co się wydarzyło, a co jeszcze przed nami?

Przygotowania do jubileuszu 400-lecia rozpoczęliśmy w maju 2024 r., podczas Szkolnych Konfrontacji Artystycznych, w 397. rocznicę założenia szkoły i Zgromadzenia Sióstr Prezentek. Od tego czasu udało się zorganizować konkurs na Hymn Jubileuszowy, wyłonić zwycięski utwór i nagrać do niego klip. Wspólnymi siłami sióstr, nauczycieli i rodziców wydaliśmy również książkę "A jednak żyje!" - zbiór historii, świadectw i konspektów poświęconych naszej założycielce. W ostatnim czasie powstało także logo jubileuszowe. Przed nami właściwy rok jubileuszowy, który będziemy przeżywać pod hasłem "Tworzyć wspólnotę w Duchu Świętym". Będzie to czas licznych spotkań absolwentów, nauczycieli, sióstr, uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły. W duchu wdzięczności chcemy pogłębiać wzajemne relacje i, ciesząc się tradycją 400 lat, wnosić własny wkład w historię szkoły oraz kolejnych pokoleń. Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się dokładnie za rok. Mogę zdradzić, że jednym z najważniejszych wydarzeń będzie oratorium poświęcone bł. Zofii Czeskiej.

Czemu aż trzy lata świętowania?

400 lat to niezwykły jubileusz i ogromne dziedzictwo, które zobowiązuje. Zależało nam na tym, aby nie ograniczyć obchodów do jednego wydarzenia czy jednej uroczystości, ale świadomie i wspólnotowo przeżyć ten wyjątkowy czas. Chcemy, aby był on okazją nie tylko do świętowania historii, ale również do budowania relacji, odkrywania na nowo naszego charyzmatu i spojrzenia z nadzieją w przyszłość.

W najbliższy weekend świętujecie naukowo. Organizujecie konferencję, która zainauguruje rok jubileuszowy.

Zgadza się. W programie znajdą się m.in. tematy dotyczące historii Zgromadzenia Sióstr Prezentek, dzieła bł. Zofii Czeskiej w kontekście Soboru Trydenckiego oraz wpływu ojców jezuitów na jej działalność. Druga część sympozjum będzie poświęcona pedagogice bł. Zofii, kronikom szkoły i zgromadzenia, a także sylwetkom sióstr prezentek, które przez wieki współtworzyły historię tego miejsca. Zapraszamy już 30 maja do auli Uniwersytetu "Ignatianum" przy ul. Kopernika 26 w Krakowie.