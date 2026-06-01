Nagroda przyznawana jest osobom, które, jak stanowi regulamin, "poprzez prace literackie, naukowe lub humanitarne, dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafią zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim".

Laudator, były dyrektor Wawelu, profesor Jan Ostrowski, prezes Polskiej Akademii Umiejętności przedstawił laureatkę nagrody jako "osobę wyjątkową; artystkę, która swoim talentem, odwagą i niezłomną pasją zapisała się złotymi zgłoskami w historii polskiej kultury". Podkreślił, że dyrygentura przez wiele lat była światem niemal wyłącznie męskim, wymagała nie tylko doskonałego warsztatu, ale także ogromnej siły charakteru, determinacji, odporności na uprzedzenia. - Pani Agnieszka Duczmal weszła do tego świata z niezwykłą odwagą i udowodniła, że prawdziwy autorytet rodzi się nie z narzuconych schematów, lecz z talentu, wiedzy i osobowości – podkreślił laudator.

Dziękując za otrzymaną nagrodę laureatka powiedziała - Zawsze uważałam, że muzycy leczą ludzkie dusze. Lekarze ciała, a muzyka dusze. Posługujemy się bowiem uniwersalnym językiem, zrozumianym przez wszystkie narody. Łączymy skłóconych, ludzi różnych ras, wyznań, przekonań, chcących oddychać emocjami zapisanymi czarnymi kropkami na pięciolinie. Ożywiamy ten zdawałoby się martwy zapis. Zgromadzona publiczność przyjęła wydarzenie oklaskami na stojąco.

Nagroda im. Jerzmanowskich była przyznawana w latach 1915-1938 z majątku powierzonego na ten cel PAU przez przemysłowca i filantropa Erazma Jerzmanowskiego. Wśród laureatów przed wojną byli m.in. metropolita krakowski kard. Adam Stefan Sapieha, Henryk Sienkiewicz, Jan Kasprowicz, Oswald Balzer, Aleksander Brückner i Ignacy Paderewski. Przed wojną nagroda stanowiła równowartość 12 kg złota i była nazywana "polskim Noblem". Dziś ma wartość 100 tys. zł. Jej wręczanie wznowiono w 2009 r. - w stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego. Partnerami tego przedsięwzięcia są Miasto Kraków i Województwo Małopolskie.