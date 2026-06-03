Pamięci kard. Augusta Hlonda

August Hlond (1881-1948) był duchowym uczniem św. Jana Bosko - salezjaninem, wyświęconym na kapłana w 1905 r. Jego zdolności i działania zwróciły uwagę Stolicy Apostolskiej. W 1922 r. został administratorem apostolskim diecezji w Katowicach, w 1926 r. zaś biskupem ordynariuszem tej diecezji. 24 czerwca 1926 r. został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim - Prymasem Polski. W 1927 r. został mianowany zaś kardynałem. Działał na rzecz formowania katolików świeckich do udziału w życiu społecznym. Stawiał czoła nowym wyzwaniom duszpasterskim. W trosce o życie duchowe emigrantów polskich rozsianych po świecie, zainicjował w 1932 r. powstanie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W tym samym roku ogłosił ważny list pasterski „O chrześcijańskie zasady życia państwowego”.

Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. znalazł się za granicą, gdzie działał na rzecz Polski w tym Kościoła w Polsce. Przez ponad rok był internowany przez Niemców. Na wielokrotne próby złamania go odpowiadał: "Powiedziałem im, żeby sobie dali spokój, bo w każdym razie dotrzymam wiary Narodowi i państwu polskiemu, a gdyby mnie powiesić mieli, byłbym naprawdę szczęśliwy, że taką śmiercią będę mógł zakończyć swoje prace dla ducha, szczęścia i wielkości Polski".

Do kraju wrócił w lipcu 1945 r. W marcu 1946 r. papież Pius XII w ramach reorganizacji struktury Kościoła w Polsce, utworzył nową metropolię warszawsko-gnieźnieńską, na której czele stanął kard. Hlond. 8 września 1946 roku, w obecności całego Episkopatu i około miliona wiernych, dokonuje na Jasnej Górze aktu poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi.

Kard. Hlond, wybitna postać Kościoła w Polsce, jest w drodze na ołtarze. Po przeprowadzeniu procesu beatyfikacyjnego na szczebli diecezjalnym, który rozpoczął się w 1992 r., Papież Franciszek podpisał w 2018 r. dekret o heroiczności cnót Augusta Hlonda, któremu od tej pory przysługuje tytuł czcigodnego sługi Bożego

O jego życiu i działaniach będzie mowa w trakcie konferencji rocznicowej która odbędzie się 13 czerwca od godz. 13.10 do 19 w sali parafialnej parafii św. Anny w Krakowie (ul. Św. Anny 11, I p.). Obrady poprzedzi Msza św. odprawiona o godz. 12 w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny, w intencji beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego.

Znawcy biografii kard. Hlonda: ks. dr Bogusław Kozioł SChr, postulator procesu beatyfikacyjnego, Jan Łopuszański, b. poseł na Sejm kilku kadencji i prof. Marek Kornat, wybitny historyk dziejów najnowszych, przedstawią zarówno rys ogólny dzieła jego życia jak i sprawy szczegółowe: jego rolę jako ojca duchowego i przywódcy narodu, poglądy na zadania i przeznaczenie Polski oraz rolę kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w jego życiu i nauczaniu. Końcowym elementem konferencji będzie panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów pt. "Czego możemy i czego powinniśmy uczyć się od kard. Hlonda".

Organizatorami konferencji są: Instytut im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz Uniwersytecka Kolegiata św. Anny w Krakowie.