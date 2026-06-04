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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Miętustwo. Boże Ciało bez procesji

Miętustwo. Boże Ciało bez procesji przejdź do galerii

Słońce zaświeciło, górale wyszli na procesję  
Ks. proboszcz Janusz Rzepa błogosławi wiernych monstrancją z Najświętszym Sakramentem. Jan Głąbiński /Foto Gość

Górale z parafii w Miętustwie nie przeszli 4 czerwca w procesji Bożego Ciała. Radosne świętowanie pokrzyżowały warunki pogodowe.

Jan Głąbiński

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Dziś 13:25 GOSC.PL

dodane Dziś 13:25
aktualizacja Dziś 23:02

Przed zaplanowaną procesją eucharystyczną wierni z parafii NMP Królowej Polski zgromadzili się w świątyni na uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. proboszcz Janusz Rzepa. - Wychodząc dziś na ulice z procesją, której centrum jest Najświętszy Sakrament, nie tylko pragniemy złożyć hołd Chrystusowi i ponowić oświadczenie naszej wierności Przymierzu, którego ten sakrament jest przypomnieniem i aktualizacją, lecz pragniemy także wprowadzić Zmartwychwstałego w świat, który tak bardzo potrzebuje Jego oczyszczającej i uzdrawiającej mocy - podkreślił ks. Rzepa.

Duchowny podziękował wszystkim wiernym za liczną obecnością w miętusiańskim kościele. - Tworzymy wyjątkową, góralska wspólnotę, która składa się z czterech miejscowości: Cichego, Starego Bystrego, Czerwiennego i Ratułowa - dodał ks. proboszcz.

Podczas Eucharystii nie zabrakło wielu akcentów podhalańskich. Grała kapela regionalna, a większość wiernych do świątyni przyszła w strojach regionalnych. Proboszcz ks. Janusz Rzepa wspólnie z wikarym ks. Arturem Kulakiem sprawowali Mszę św. w ornatach góralskich.

Na zakończenie Eucharystii ks. Rzepa poinformował wiernych, że podjął decyzję o tym, że ze względu na warunki atmosferyczne nie będzie procesji. Wierni w kościele odśpiewali Litanię do Serca Pana Jezusa i Te Deum. Proboszcz przeszedł przez całą świątynię i wszystkich zgromadzonych pobłogosławił monstrancją z Najświętszym Sakramentem.

Na Mszy św. modlili się przedstawiciele Związku Podhalan z pocztami sztandarowymi z oddziału w Miętustwie i Ratułowie. Obecne były także delegacje z pocztami sztandarowymi jednostek OSP z Cichego Dolnego, Ratułowa Dolnego i Czerwiennego Dolnego, przybyli również motocykliści z grupy Pasja i Wiara. 

Ksiądz Rzepa wyraził nadzieję, że w oktawie Bożego Ciała będzie możliwość przeprowadzenia procesji wokół świątyni. - Jest też na nią szansa jeszcze dzisiaj wokół kaplicy w Ratułowie, gdzie odprawiamy Mszę św. o godz. 16 i spróbujemy wyjść na procesję Bożego Ciała - zaznaczył ks. proboszcz. 

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Słońce zaświeciło, górale wyszli na procesję

Foto Gość DODANE Dziś 17:57 AKTUALIZACJA Dziś 23:01

Słońce zaświeciło, górale wyszli na procesję

Pogoda dla górali, którzy świętowali Boże Ciało w kaplicy w Ratułowie Dolnym w granicach parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie, okazała się łaskawsza. Po Mszy św. o godz. 16 odbyła się procesja wokół drewnianej świątyni. Najświętszy Sakrament niósł w góralskim ornacie ks. proboszcz Janusz Rzepa. - Zanieście do swoich domów, miejsc prac, ale także do innych miejscowości - bo widzę wśród naszej wspólnoty gości, radosną nowinę o tym, że Chrystus nam błogosławi, przychodzi do nas stale, jest obecny - dodał ks. proboszcz.  
Górale zostali w kościele

Foto Gość DODANE Dziś 13:29

Górale zostali w kościele

​Pogoda pokrzyżowała plany wiernych z parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie. Górale nie przeszli w procesji Bożego Ciała.  
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