Przed zaplanowaną procesją eucharystyczną wierni z parafii NMP Królowej Polski zgromadzili się w świątyni na uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. proboszcz Janusz Rzepa. - Wychodząc dziś na ulice z procesją, której centrum jest Najświętszy Sakrament, nie tylko pragniemy złożyć hołd Chrystusowi i ponowić oświadczenie naszej wierności Przymierzu, którego ten sakrament jest przypomnieniem i aktualizacją, lecz pragniemy także wprowadzić Zmartwychwstałego w świat, który tak bardzo potrzebuje Jego oczyszczającej i uzdrawiającej mocy - podkreślił ks. Rzepa.

Duchowny podziękował wszystkim wiernym za liczną obecnością w miętusiańskim kościele. - Tworzymy wyjątkową, góralska wspólnotę, która składa się z czterech miejscowości: Cichego, Starego Bystrego, Czerwiennego i Ratułowa - dodał ks. proboszcz.

Podczas Eucharystii nie zabrakło wielu akcentów podhalańskich. Grała kapela regionalna, a większość wiernych do świątyni przyszła w strojach regionalnych. Proboszcz ks. Janusz Rzepa wspólnie z wikarym ks. Arturem Kulakiem sprawowali Mszę św. w ornatach góralskich.

Na zakończenie Eucharystii ks. Rzepa poinformował wiernych, że podjął decyzję o tym, że ze względu na warunki atmosferyczne nie będzie procesji. Wierni w kościele odśpiewali Litanię do Serca Pana Jezusa i Te Deum. Proboszcz przeszedł przez całą świątynię i wszystkich zgromadzonych pobłogosławił monstrancją z Najświętszym Sakramentem.

Na Mszy św. modlili się przedstawiciele Związku Podhalan z pocztami sztandarowymi z oddziału w Miętustwie i Ratułowie. Obecne były także delegacje z pocztami sztandarowymi jednostek OSP z Cichego Dolnego, Ratułowa Dolnego i Czerwiennego Dolnego, przybyli również motocykliści z grupy Pasja i Wiara.

Ksiądz Rzepa wyraził nadzieję, że w oktawie Bożego Ciała będzie możliwość przeprowadzenia procesji wokół świątyni. - Jest też na nią szansa jeszcze dzisiaj wokół kaplicy w Ratułowie, gdzie odprawiamy Mszę św. o godz. 16 i spróbujemy wyjść na procesję Bożego Ciała - zaznaczył ks. proboszcz.