Niemal dwugodzinny koncert uwielbienia rozpoczęła Msza św., a zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu. To nie był pierwszy występ Chóru "Kanto" wieczorem w Boże Ciało. Takie bowiem koncerty odbywają się od kilku lat, zresztą są związane z początkiem historii chóru w Białym Dunajcu.

Podczas tegorocznego koncertu z chórzystami byli wyjątkowi goście. Modlitwę poprowadzili znany podhalański wodzirej Tomasz Zielinski i mistyk codzienności o. Mariusz Wójtowicz OCD. Zaś Chór "Kanto" wystąpił w towarzystwie wybitnych instrumentalistów: Dawida Czernika, Marii Krawczyk-Ziółkowskiej, Doroty Trebuni, Marcina Polańskiego i Floriana Oskwarka. Zespół wystąpił pod kierownictwem muzycznym Katarzyny Poręby.

Podczas koncertu uwielbienia chórzyści zaśpiewali kilkanaście utworów, zaprosili też do wspólnego przeżywania radości z chrześcijaństwa licznych górali i turystów, którzy przyszyli w czwartkowy wieczór do świątyni w Białym Dunajcu. "Oto Pan mój, Miłosierdzia Król. Oto Pan, co Go wielbić trzeba. On sprawia, że każdy ból staje się pocałunkiem nieba” - brzmiał fragment jednego z utworów.