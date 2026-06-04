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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Biały Dunajec. Każdy ból staje się pocałunkiem nieba

Biały Dunajec. Każdy ból staje się pocałunkiem nieba przejdź do galerii

Chór "Kanto" w niedzielny wieczór 4 czerwca porwał licznych górali i turystów do wspólnego uwielbienia. Niezwykły koncert, zatytułowany "Więcej Ciebie", i modlitwa miały miejsce w kościele parafialnym w Białym Dunajcu.

Jan Głąbiński

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4 czerwca 2026 GOSC.PL

dodane 4 czerwca 2026
aktualizacja Dziś 12:02

Niemal dwugodzinny koncert uwielbienia rozpoczęła Msza św., a zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu. To nie był pierwszy występ Chóru "Kanto" wieczorem w Boże Ciało. Takie bowiem koncerty odbywają się od kilku lat, zresztą są związane z początkiem historii chóru w Białym Dunajcu.

Podczas tegorocznego koncertu z chórzystami byli wyjątkowi goście. Modlitwę poprowadzili znany podhalański wodzirej Tomasz Zielinski i mistyk codzienności o. Mariusz Wójtowicz OCD. Zaś Chór "Kanto" wystąpił w towarzystwie wybitnych instrumentalistów: Dawida Czernika, Marii Krawczyk-Ziółkowskiej, Doroty Trebuni, Marcina Polańskiego i Floriana Oskwarka. Zespół wystąpił pod kierownictwem muzycznym Katarzyny Poręby.

Podczas koncertu uwielbienia chórzyści zaśpiewali kilkanaście utworów, zaprosili też do wspólnego przeżywania radości z chrześcijaństwa licznych górali i turystów, którzy przyszyli w czwartkowy wieczór do świątyni w Białym Dunajcu. "Oto Pan mój, Miłosierdzia Król. Oto Pan, co Go wielbić trzeba. On sprawia, że każdy ból staje się pocałunkiem nieba” - brzmiał fragment jednego z utworów.

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Więcej Ciebie - wieczór uwielbienia w Białym Dunajcu

Foto Gość DODANE 04.06.2026 AKTUALIZACJA Dziś 09:20

Więcej Ciebie - wieczór uwielbienia w Białym Dunajcu

​"Więcej Ciebie" - pod takim hasłem odbywał się w czwartek 4 czerwca w kościele w Białym Dunajcu wieczór uwielbienia.  
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