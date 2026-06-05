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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Przed Najświętszym Sakramentem we franciszkańskich ogrodach

Przed Najświętszym Sakramentem we franciszkańskich ogrodach przejdź do galerii

Solne Uwielbienie 2026  
Oprawę muzyczną spotkania przygotowali soliści i zespół Solnego Uwielbienia. Łukasz Kaczyński /Foto Gość

Już po raz 13. mieszkańcy Wieliczki i goście mogli pomodlić się i zaśpiewać religijne utwory na specjalnym koncercie wieńczącym Boże Ciało.

Łukasz Kaczyński

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5 czerwca 2026 GOSC.PL

dodane 5 czerwca 2026

Jak zawsze, Solne Uwielbienie było rodzinnym świętowaniem - przed sceną i w ogrodach franciszkańskiego klasztoru w Wieliczce cały czas biegały i bawiły się dzieci.

- To już tyle lat, kiedy gromadzimy się, by zakończyć radośnie dzień, w którym wychodzimy z Jezusem Eucharystycznym w przestrzeń publiczną. Świadczymy o naszej wierze i dzielimy się radością tego, że jest On z nami nie tylko w świątyniach, ale realnie w naszej codzienności. Widać, że stworzyła się wyjątkowa wspólnota wszelkiego pokolenia, która z mocą przeżywa ten koncert uwielbienia - ocenił o. Mariusz Tabor OFM, pomysłodawca Solnego Uwielbienia i proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Księżnej Wieliczki.

Oprawę muzyczną tegorocznej odsłony wielickiego spotkania przygotowali soliści i zespół Solnego Uwielbienia. Najistotniejszym elementem wieczoru była zaś adoracja Najświętszego Sakramentu. Zebranym tradycyjnie towarzyszyły krzyż - symbol Światowych Dni Młodzieży - oraz kopia ikony Matki Bożej Salus Populi Romani.

- Cieszymy się, że co roku możemy spędzić tutaj popołudnie i wieczór. Dzieci mają przestrzeń, by pobawić się z innymi, a jeśli chcą, mogą dołączyć do modlitwy starszych. Widać, że są tu osoby, które cieszą się ze swojej wiary, i jest to w dzisiejszych, niełatwych czasach bardzo budujące - oceniła pani Katarzyna, która na spotkanie przyszła z mężem i dziećmi.

Na wydarzeniu był obecny wiceburmistrz Wieliczki Lucjan Rówiński, który wskazał, że cieszy go, iż Wieliczanie tworzą taką piękną tradycję. - Wiara w Wieliczce jest wyraźna. Jest tu wiele osób w różnym wieku, które szukają refleksji, i ten wyjątkowy dzień chcą zamknąć muzyczno-religijną klamrą. Tworzy to wspólnotę i więzi społeczne, które później przekładają się na codzienne życie - podsumował.

Solne Uwielbienie powstało jako forma przygotowania do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. W poprzednich latach w wielickim koncercie wzięli udział m.in.: Natalia Niemen, Mieczysław Szcześniak, Monika Kuszyńska, Janusz Radek, Krzysztof Iwaneczko, Arturo Mari czy Krzysztof Ziemiec. Podczas wydarzenia można usłyszeć zarówno tradycyjne pieśni kościelne, jak i hity współczesnej muzyki chrześcijańskiej.

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Solne Uwielbienie 2026

Foto Gość DODANE 05.06.2026

Solne Uwielbienie 2026

​Zgodnie z tradycją, uroczystości Bożego Ciała w Wieliczce zakończył koncert uwielbienia przy klasztorze oo. franciszkanów.  
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