Jak zawsze, Solne Uwielbienie było rodzinnym świętowaniem - przed sceną i w ogrodach franciszkańskiego klasztoru w Wieliczce cały czas biegały i bawiły się dzieci.

- To już tyle lat, kiedy gromadzimy się, by zakończyć radośnie dzień, w którym wychodzimy z Jezusem Eucharystycznym w przestrzeń publiczną. Świadczymy o naszej wierze i dzielimy się radością tego, że jest On z nami nie tylko w świątyniach, ale realnie w naszej codzienności. Widać, że stworzyła się wyjątkowa wspólnota wszelkiego pokolenia, która z mocą przeżywa ten koncert uwielbienia - ocenił o. Mariusz Tabor OFM, pomysłodawca Solnego Uwielbienia i proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Księżnej Wieliczki.

Oprawę muzyczną tegorocznej odsłony wielickiego spotkania przygotowali soliści i zespół Solnego Uwielbienia. Najistotniejszym elementem wieczoru była zaś adoracja Najświętszego Sakramentu. Zebranym tradycyjnie towarzyszyły krzyż - symbol Światowych Dni Młodzieży - oraz kopia ikony Matki Bożej Salus Populi Romani.

- Cieszymy się, że co roku możemy spędzić tutaj popołudnie i wieczór. Dzieci mają przestrzeń, by pobawić się z innymi, a jeśli chcą, mogą dołączyć do modlitwy starszych. Widać, że są tu osoby, które cieszą się ze swojej wiary, i jest to w dzisiejszych, niełatwych czasach bardzo budujące - oceniła pani Katarzyna, która na spotkanie przyszła z mężem i dziećmi.

Na wydarzeniu był obecny wiceburmistrz Wieliczki Lucjan Rówiński, który wskazał, że cieszy go, iż Wieliczanie tworzą taką piękną tradycję. - Wiara w Wieliczce jest wyraźna. Jest tu wiele osób w różnym wieku, które szukają refleksji, i ten wyjątkowy dzień chcą zamknąć muzyczno-religijną klamrą. Tworzy to wspólnotę i więzi społeczne, które później przekładają się na codzienne życie - podsumował.

Solne Uwielbienie powstało jako forma przygotowania do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. W poprzednich latach w wielickim koncercie wzięli udział m.in.: Natalia Niemen, Mieczysław Szcześniak, Monika Kuszyńska, Janusz Radek, Krzysztof Iwaneczko, Arturo Mari czy Krzysztof Ziemiec. Podczas wydarzenia można usłyszeć zarówno tradycyjne pieśni kościelne, jak i hity współczesnej muzyki chrześcijańskiej.