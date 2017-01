Dziś ingres abp. Marka Jędraszewskiego

Swoją obecność na ingresie zapowiedzieli m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło. Obecni będą także dotychczasowy metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, kard. Zenon Grocholewski, kard. Kazimierz Nycz, biskupi, kapłani oraz wierni. W katedrze wawelskiej może się zmieścić ok. 2 tys. osób, na placu przed nią, gdzie ustawiony zostanie telebim - kolejny tysiąc.

Arcybiskup Jędraszewski wejdzie do katedry znajdującym się po jej prawej stronie tzw. wejściem królewskim. Po powitaniu przez kanoników kapituły katedralnej nowy metropolita krakowski uda się do konfesji św. Stanisława, by ucałować relikwie swojego świętego poprzednika, a następnie do kaplicy Najświętszego Sakramentu (za głównym ołtarzem). To właśnie przy ołtarzu koronacyjnym - po przebraniu się w szaty liturgiczne - odbędzie się główna część uroczystości.

Bullę papieża Franciszka, w której mianuje on abp. Jędraszewskiego metropolitą krakowskim, ukaże zgromadzonym nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio (on też rozpocznie Mszę św.). Później nowy metropolita otrzyma insygnia jego biskupiej władzy - dziekan kapituły katedralnej założy mu racjonał św. Królowej Jadwigi (zakładany na ramiona pas, używany przez biskupów krakowskich), a nuncjusz wręcz abp. Jędraszewskiemu pastorał. Następnie podprowadzi on metropolitę do katedry.

Bulla papieża Franciszka, w której mianuje on abp. Marka Jędraszewkiego metropolitą krakowskim arch. kurii krakowskiej

W bulli, którą po polsku odczyta diakon, papież napisał m.in.: "Ponieważ Nasz Czcigodny Brat Kardynał Stanisław Dziwisz, wierny świadek godnych pamięci dzieł świętego Jana Pawła II, Naszego Poprzednika, niegdyś Biskupa krakowskiego, złożył urząd kierowania Kościołem krakowskim, który Naszym oczom ukazuje się jako najwspanialsza pośród gwiazd, bogaty w świadectwa wiary tak przodków, jak i osób nam współczesnych, podjęliśmy niezwłocznie działania, aby dać mu niestrudzonego pasterza. Zwracamy się zatem bezpośrednio do Ciebie, Czcigodny Bracie, który urodziłeś się w Poznaniu, zdobyłeś solidne wykształcenie, najpierw w Ojczyźnie, a potem w Rzymie, zwłaszcza w naukach filozoficznych. Obdarzony cennymi talentami i zasługującymi na uznanie cnotami, wypełniałeś następnie funkcję wykładowcy i wychowawcy młodzieży i aż dotąd gorliwie i przykładnie pełniłeś posługę biskupią w metropolitalnej Archidiecezji łódzkiej oraz pracowałeś na rzecz Konferencji Episkopatu Polski i Stolicy Apostolskiej".

Kolejnym elementem ingresu będą wyrazy szacunku i posłuszeństwa, które nowemu arcybiskupowi złożą biskupi pomocniczy, przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego, zakonów oraz świeckich. Dalszej części Mszy św. przewodniczył będzie już abp. Marek Jędraszewski.