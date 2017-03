Pożegnanie zwierzchnika polskich bożogrobców

Po zakończeniu Mszy św., o godz. 13, na cmentarzu Rakowickim rozpocznie się końcowa część pogrzebu. Prof. Małoszewski zostanie pochowany w alei Zasłużonych.

Wybitny uczony, działacz katolicki i polonijny zmarł 21 marca w Monachium w 67. roku życia.

- Piotra poznałem w latach 90 ub. wieku na spotkaniach Europejskiego Forum Katolików Świeckich, na których ja byłem w delegacji polskiej, a on - w grupie polonijnej. Mieliśmy podobne poglądy na temat zagrożeń dla katolicyzmu europejskiego, więc tworzyliśmy skutecznie „wspólny front”. Przyprowadziłem go kiedyś do krakowskiej redakcji GN, w której wtedy pracowałem, pod dobrym adresem na krakowskim Rynku - wspomina prof. Krzysztof Gurba, filozof, medioznawca, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. - Mógł być wzorem naturalnego i mocnego patriotyzmu, zdolności do obrony religii, jasnego oglądu sytuacji i precyzyjnego realizowania założonych celów. Miał w tym wsparcie żony Barbary i w takim samym duchu wychował swoje dzieci - Dominikę i Jana. To był przyjaciel. I bardzo będzie mi go brakowało - dodał prof. Gurba.

Piotr Małoszewski był absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracował przez wiele lat w Instytucie Fizyki Jądrowej. Od 1984 r. mieszkał głównie w Monachium, pracując naukowo jako hydrogeolog i hydrolog w prestiżowym Centrum Helmholtza. Był również cenionym wykładowcą na uniwersytetach we Fryburgu, Monachium, Karlsruhe, Bernie i Bochum. W ostatnich latach życia wykładał również na swojej macierzystej uczelni - AGH. Działalność naukową łączył z wielkim zaangażowaniem w życie parafialne, działalność w strukturach katolików świeckich oraz organizacjach polonijnych na terenie Niemiec. Był m.in. członkiem Rady Katolików Świeckich diecezji monachijskiej i Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich, wiceprzewodniczącym prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, delegatem na europejskie zjazdy laikatu katolickiego, wiceprzewodniczącym Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu RP. Niedługo przed śmiercią, na początku marca bieżącego roku, stanął na czele polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, zwanego potocznie zakonem bożogrobców.

Doceniono go, odznaczając m.in. papieskim Orderem św. Sylwestra, krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Medalem św. Korbiniana.