W życie swojej rodzinnej parafii Marek Fryźlewicz był zaangażowany od zawsze. - Był cudownym człowiekiem. Od początku mojej pracy tutaj pomagał mi w wielu sprawach, mieliśmy też mnóstwo wspólnych tematów, a odkąd przestał być burmistrzem, jeszcze bardziej nas wspierał - mówi ks. Stanisław Strojek, proboszcz parafii NSPJ w Nowym Targu. Opowiada też, że M. Fryźlewicz należał do różnych grup parafialnych, a przez pewien czas był nawet szefem Akcji Katolickiej. Współredagował również parafialną gazetkę "Głos Serca", w której miał stałą rubrykę - "Portrety zasłużonych nowotarżan".

- Dla uczczenia Jana Pawła II pozbierał wszystkie dostępne teksty przemówień Ojca Świętego, także te, które Karol Wojtyła wygłosił tu, będąc jeszcze kardynałem. Miał kolejne plany związane z tym tematem - dodaje ks. Strojek.

M. Fryźlewicz był też wielkim czcicielem Matki Bożej Ludźmierskiej oraz przyjacielem sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. - Nasza znajomość rozpoczęła się, gdy w 2015 r. zostałem tu proboszczem. Wcześniej, przez wiele lat, Marek Fryźlewicz współpracował z ks. Tadeuszem Juchasem, wieloletnim kustoszem sanktuarium - opowiada ks. Jerzy Filek. - Od razu dostrzegłem jego wielkie zaangażowanie w życie tego miejsca. Do Matki Bożej Ludźmierskiej przyjeżdżał bowiem od dziecka. Na dzień dobry zaproponował mi, że przygotuje książkę ze wszystkimi przemówieniami Jana Pawła II wygłoszonymi tu, w Ludźmierzu. 7 miesięcy później ta publikacja była gotowa - wspomina ks. Filek.

Co ważne, Marek Fryźlewicz, będąc burmistrzem Nowego Targu, uczestniczył w przygotowaniach papieskiej pielgrzymki w 1997 r. i pobytu Ojca Świętego na Podhalu.

- Po raz ostatni spotkaliśmy się 10 dni przed śmiercią pana Marka, gdy przyniósł on do sanktuarium wspaniały dar - Mszał z papieskiej pielgrzymki do Polski w 1979 r., w którym znajduje się część z obrzędami odprawionymi tutaj, w Ludźmierzu. Pan Marek dostał ten Mszał od swojego brata, zmarłego w marcu ks. Andrzeja Fryźlewicza, kapelana kard. Franciszka Macharskiego - zaznacza ks. Jerzy Filek.