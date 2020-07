Karol Wojtyła w obiektywie Adama Bujaka  

To pierwsze przedsięwzięcie wystawiennicze w tym gruntownie wyremontowanym i zmodernizowanym w latach 2018-2019 budynku muzealnym. Zorganizowano je z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II.

- Towarzyszyłem mu z obiektywem przez kilkadziesiąt lat. Pierwsze, niezachowane zdjęcia wykonałem w 1958 r., mając 16 lat. Jego dokumentalistą stałem się z potrzeby serca, z synowskiego niejako przylgnięcia. Nikt mnie o to nie prosił ani o to nie zabiegał - powiedział dziś A. Bujak. - Każde spotkanie z nim powodowało we mnie jakieś niezwykłe uwznioślenie. Jego słowa wprowadzały człowieka w świąteczną atmosferę nawet w najzwyklejszy dzień - dodał fotograf.

78-letni obecnie artysta, autor ponad 150 albumów fotograficznych, opublikowanych w większości przez wydawnictwo Biały Kruk, wykonał w sumie - według swoich wyliczeń - ok. miliona zdjęć Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Kilkadziesiąt tysięcy z nich pochodzi z okresu krakowskich lat przyszłego papieża. Na tym okresie skoncentrowano się przy tworzeniu wystawy, pokazując na końcu także wizyty w ukochanym mieście już po wyborze metropolity krakowskiego na Stolicę Piotrową. - Te zdjęcia pokazują siłę duchową kard. Wojtyły, sprzężoną z siłą duchową miasta, gdzie był arcybiskupem. Chciałbym, żeby tę siłę zobaczyli ludzie, którzy sobie nie zdają sprawy, że takie wielkie wydarzenia miały miejsce w Krakowie - wspomniał A. Bujak.

Pokazane na wystawie zestawy zdjęć nie były do tej pory szerzej znane, gdyż nie publikowano ich w całości. - Fotografie A. Bujaka tworzą zarówno studium postaci kard. Wojtyły, jak i reportaż z życia Krakowa lat 60. i 70., gdzie kształtowała się wiara przyszłego świętego Kościoła katolickiego, i gdzie - jak podkreślał - każdy kamień i cegła były mu drogie - powiedział prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, którego częścią jest Muzeum Książąt Czartoryskich.

Na ekspozycji można zobaczyć nie tylko portrety metropolity krakowskiego, lecz także sceny z jego udziałem, m.in. z ingresu arcybiskupiego do katedry wawelskiej w 1964 r., obchodów milenijnych w 1966 r., procesji z Wawelu na Skałkę, pogrzebu ks. inf. Ferdynanda Machaya w 1967 r., budowy kościoła Arka Pana w Bieńczycach w latach 1969-1977 i drugiego pogrzebu w katedrze wawelskiej króla Kazimierza Jagiellończyka i królowej Elżbiety Rakuszanki w 1973 roku. Wzruszająca jest fotografia wykonana w 1977 r. przed katedrą wawelską, na której metropolita krakowski pochyla się nad małym dzieckiem przywiezionym przez mamę na uroczystość ku czci św. Stanisława.

Wystawę "Karol Kardynał Wojtyła. Fotografie Adama Bujaka", której kuratorem jest Magdalena Święch, będzie można oglądać do 29 listopada w budynku Arsenału (ul. Pijarska 8). Ze względów epidemicznych może ją zwiedzać jednocześnie co najwyżej 20 osób. Ekspozycji towarzyszy obszerny katalog oraz akcja "Takim go pamiętam". Dzięki niej osoby, które nadeślą do 8 listopada posiadane przez siebie zdjęcia związane z Karolem Wojtyłą/Janem Pawłem II, szczególnie te związane z osobistymi spotkaniami lub uczestnictwem w wydarzeniach, w których on brał udział, wezmą udział w stworzeniu ściany wspomnień w przestrzeni wystawy fotografii A. Bujaka. Zeskanowane zdjęcia, opatrzone opisem, gdzie zostały zrobione, w jakiej sytuacji, jakie emocje mu towarzyszyły, można nadsyłać pod adresem elektronicznym: rokjp2@mnk.pl. Organizatorzy proszą także o zapoznanie się na stronie www.mnk.pl z regulaminem akcji.

