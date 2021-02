Uczczą 80. rocznicę śmierci Karola Wojtyły seniora  

W rocznicę jego śmierci odbędą się modlitwy przy grobie Wojtyłów na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Karol Wojtyła senior zmarł niespodziewanie w domu rodziny swojej żony, w którym mieszkał od 1938 r. wraz z synem. 18 lutego 1941 r., kiedy młody Karol wrócił po pracy na Tyniecką 10, zastał ojca martwego. Było to dla niego bolesne doświadczenie - ojciec był ostatnim żyjącym członkiem jego najbliższej rodziny. Kiedy Karol miał zaledwie 9 lat, zmarła jego matka Emilia. Trzy lata później ojciec z synem pochowali Edmunda, pierworodnego syna Wojtyłów.

Jan Paweł II w rozmowie z André Frossardem tak wspominał swojego ojca i jego śmierć: "Moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią ojca, którego życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiało. Patrzyłem z bliska na jego życie, widziałem, jak umiał od siebie wymagać, jak klękał do modlitwy. To było najważniejsze w tych latach, które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania młodego człowieka. Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, w pewnym sensie nie musiał już wymagać od syna. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania i przykładać się do spełniania własnych obowiązków. Ten mój ojciec, którego uważam za niezwykłego człowieka, zmarł - prawie że nagle - podczas drugiej wojny światowej i okupacji, zanim ukończyłem dwudziesty pierwszy rok życia".

Organizatorem uroczystości w rocznicę śmierci ojca Jana Pawła II jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Odbędą się one w najbliższy czwartek o 16.00 w wojskowej części cmentarza Rakowickiego w Krakowie, przy grobie rodziny Wojtyłów. W planie uroczystości przewidziano modlitwę prowadzoną przez abp. Marka Jędraszewskiego oraz złożenie kwiatów przez przedstawicieli miejsc i instytucji związanych z postacią Karola Wojtyły seniora. W wydarzeniu wezmą udział m.in. płk Marcin Żal, szef Sztabu Wojskowego w Krakowie - jednostki wojskowej, która otrzymała niedawno imię por. Karola Wojtyły seniora, a także przedstawiciele władz lokalnych.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią wydarzenie jest przeznaczone dla zaproszonych gości. Na Facebooku i stronie internetowej muzeum będzie dostępna relacja z wydarzenia.

Ojciec przyszłego papieża urodził się 18 lipca 1879 r. w Lipniku k. Bielska, w rodzinie Macieja i Anny. Od 1900 r. służył w wojsku austriackim, m.in. w Wadowicach, Lwowie i Krakowie. W 1906 r. zawarł związek małżeński z Emilią Kaczorowską. Z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci: Edmund, Olga (zmarła krótko po narodzinach) i Karol.

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości przeszedł do wojska polskiego i służył w nim do emerytury ok. 1927 roku. Po śmierci żony w 1929 r. otoczył szczególną miłością i opieką najmłodszego syna Karola i towarzyszył mu w jego latach szkolnych, a od 1938 r. zamieszkał wraz z nim w Krakowie. "Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym" - wspominał Jan Paweł II w książce "Dar i Tajemnica". Karol senior zmarł w Krakowie, w 1941 roku.

Grobowiec rodzinny Wojtyłów i Kaczorowskich znajduje się w wojskowej części cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

Proces beatyfikacyjny Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich Wojtyłowej rozpoczął się 7 maja ub. roku w Wadowicach.

