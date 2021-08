Wrażliwy na ludzkie biedy. 5. rocznica śmierci kard. Macharskiego  

Kardynał Macharski zmarł 2 sierpnia 2016 r., krótko po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w dzień franciszkańskiego odpustu Porcjunkuli.

W rocznicę odejścia kard. Franciszka do domu Ojca Mszy św. w jego intencji przewodniczył w katedrze na Wawelu kard. Dziwisz. Jak przypominał, pasterska posługa jego poprzednika przypadła na niełatwe czasy dla archidiecezji krakowskiej i Kościoła w Polsce. - Był to okres dramatycznych napięć społecznych i politycznych, które doprowadziły do zmian ustrojowych w Polsce, a następnie do zasadniczej transformacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym w naszej ojczyźnie - mówił krakowski metropolita senior. - Kardynał Macharski, dzięki swojej mądrości i roztropności, pomógł Kościołowi i polskiemu społeczeństwu przemierzyć trudną drogę od totalitaryzmu do wolności i suwerenności - podkreślił.

Kard. Dziwisz modli się przed tablicą nagrobną kard. Macharskiego w katedrze na Wawelu. Andrea Nardotto

Wspominał również wrażliwość wieloletniego arcybiskupa Krakowa na ludzką biedę. Dodał, że wzorując się na swoim patronie św. Franciszku z Asyżu, "uwrażliwiał Kościół na wartość i potrzebę ewangelicznego ubóstwa". - Po zakończeniu swojej posługi pasterskiej zamieszkał w skromnych warunkach w albertyńskim domu - zaznaczył.

Kardynał Macharski spoczywa obok kard. Adama Stefana Sapiehy, pod konfesją św. Stanisława w katedrze na Wawelu.

Msze św. w intencji zmarłego 5 lat temu hierarchy zostaną odprawione jeszcze w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o 15.20 oraz w albertyńskim sanktuarium Ecce Homo o 19.00.