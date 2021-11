Radwanowice. Kresowa Droga Krzyżowa  

Droga krzyżowa jest położona na wzniesieniu, w najwyższym punkcie Radwanowic. Po powitaniu w kościele św. Stanisława uczestnicy uroczystości, w tym przedstawiciele środowisk kresowych, europoseł Waldemar Tomaszewski z Wilna, rodzina gen. Tadeusza Rozwadowskiego, przedstawiciele Motocyklowego Rajdu Katyńskiego i samorządowcy, przeszli procesyjnie do parku przy schronisku, gdzie ks. Henryk Zątek z Węgierskiej Górki poświęcił stacje drogi krzyżowej i odmówiono modlitwy za zmarłych kresowian. Przy stacjach, bramach na kalwarię oraz figurach świętych umieszczono tabliczki dedykacyjne wymieniające tych, którzy "proszą o modlitwę i pamięć": brama na kalwarię - Polacy ekspatriowani z Kresów Wschodnich, stacja I - obrońcy Lwowa, Przemyśla i Zadwórza 1918-1920, stacja II - gen. Tadeusz Rozwadowski i bohaterowie wojny z bolszewikami 1919-1920, stacja III - katolicy represjonowani przez Sowietów na Ukrainie i Białorusi 1919-1939, stacja IV - marszałek Józef Piłsudski i wyzwoliciele Wileńszczyzny 1919-1920, stacja V - ojcowie niepodległości - Roman Dmowski i Ignacy Paderewski, stacja VI - obrońcy Grodna, Lwowa i wschodnich rubieży 1939, stacja VII - ofiary zbrodni sowieckich - Katyń, Charków, Miednoje i Bykownia 1940, stacja VIII - obywatele polscy deportowani na Syberię i do Kazachstanu 1940-1941, stacja IX - profesorowie i nauczyciele pomordowani we Lwowie, Stanisławowie i Krzemieńcu 1941, stacja X - ofiary zbrodni w Ponarach 1941-1944, stacja XI - kresowi męczennicy - księża i siostry zakonne 1939-1945, stacja XII - ofiary ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu, Polesiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce Wschodniej 1939-1947, stacja XIII - żołnierze Armii Krajowej - operacja "Ostra Brama" w Wilnie 1944, stacja XIV - samoobrona kresowa oraz obrońcy wiosek z Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych, figura św. Józefa - abp Józef Teodorowicz i Ormianie polscy, figura św. Franciszka z Asyżu - mieszkańcy parafii w Komarnie k. Lwowa, brama wjazdowa - kresowianie ekspatriowani w latach 1935-1959.

- Kresowa Droga Krzyżowa powstała w niezwykłych okolicznościach. Zaczęło się od propozycji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W Szczyrku-Czyrnej dwa lata temu zakończył działalność jej ośrodek rekolekcyjny, obok którego w 2014 r. powstały stacje drogi krzyżowej i Golgota. Pomysłodawcą ich powstania był ks. Paweł Hubczak - mówi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta. W ciągu kilku miesięcy powstały stacje ze scenami drogi krzyżowej, namalowanymi przez Ewę Lazar z Wisły, oraz kamienna góra przedstawiająca Golgotę, na której szczycie stanął krzyż. Pod nim, jak we włoskiej La Vernie (Alwerni), gdzie św. Franciszek otrzymał stygmaty, u stóp ukrzyżowanego Pana Jezusa ustawiono figury Matki Bożej, św. Jana i św. Franciszka. Figury wykonał Michał Pawlik ze Szczyrku. Do wzniesienia drogi krzyżowej i kamiennego wzgórza Golgoty użyto 480 ton ziemi, 140 t kamienia, 85 t głazów, 20 t piasku i cementu.