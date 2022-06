Ks. Jerzy Bryła od 70 lat służy Bogu i ludziom  

Marek Mirosławski, współpracujący z jubilatem, podkreślił, że jest on obecnie najstarszym kapłanem archidiecezji krakowskiej, zarówno wiekiem, jak i stażem. Obchodzi zaś podwójny jubileusz, bo 25 lat temu otrzymał od papieża Jana Pawła II tytuł protonotariusza apostolskiego, zwanego potocznie infułatem.

Galę i towarzyszący jej koncert zamykający Letni Festiwal Operetkowy na Wiśle im. Iwony Borowickiej prowadził Jakub Oczkowski. - Świętujemy podwójny jubileusz przyjaciela artystów, postaci niezwykłej, która na przestrzeni wielu lat wspierała ich duchowo - zaznaczył.

Jubilat był zaś bardzo wzruszony dowodami pamięci. - Dzisiaj kieruję myśli do Boga, który obdarzył mnie swoimi dobrami i wezwał mnie do kapłaństwa. Pan Jezus mówił: "Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem" - powiedział ks. Bryła. - Dziękuję Bogu oraz wszystkim za dobroć i życzliwość, za przyjaźń. Największą łaską, jaką chciałbym wyprosić dzisiaj u Boga, to ta, żeby za mnie, który jest już "pod zachód słońca", przyszły nowe powołania, nowi kandydaci do kapłaństwa, którzy zdecydowaliby się na pójście za Chrystusem - dodał jubilat.

Życzenia dla niego nadesłał kard. Konrad Krajewski w imieniu papieża Franciszka oraz biskupi: Marek Jędraszewski, Antoni Długosz, kard. Kazimierz Nycz i Grzegorz Ryś. "Proszę przyjąć moje gratulacje z okazji 70. rocznicy święceń kapłańskich, które ksiądz infułat przyjął z rąk ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka 29 czerwca 1952 roku w katedrze wawelskiej. Łącząc się ze wszystkimi, którzy z wdzięcznością pragną otaczać księdza miłością i życzliwością, składam serdeczne życzenia i zapewnienia o modlitwie. Maryi, Matce kapłanów, zawierzam osobę księdza infułata i z serca błogosławię" - napisał metropolita krakowski. Życzenia przekazali także wojewoda krakowski Łukasz Kmita i prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Osobiście składali je m.in. przedstawiciele artystów, Bractwa Kurkowego i Małopolskiej Rady Seniorów. Utwory klasyki operetkowej śpiewali jubilatowi m.in. artyści Opery Krakowskiej, grała zaś orkiestra Krakowskiej Młodej Filharmonii pod dyrekcją Tomasza Chmiela.

W ramach obchodów jubileuszowych ks. Bryła odprawił 5 czerwca Mszę św. w kościele norbertanek na Zwierzyńcu. 29 czerwca zaś, w okrągłą rocznicę swoich święceń kapłańskich, odprawi o godz. 17 Mszę św. w kościele św. Floriana, gdzie niegdyś duszpasterzował.

