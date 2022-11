Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej (SMAK) rozpoczęło się w piątkowy wieczór Drogą Krzyżową i Mszą św. w kościele św. Mikołaja. Eucharystii przewodniczył bp Robert Chrząszcz, który przypominając postać bł. Karoliny Kózkówny zachęcał młodzież, by ich serca były czyste jak złoto bez żadnej domieszki. Bóg chce bowiem, by nasze serca były wypełnione Nim po same brzegi. Jeśli zacznie Go tam brakować, pustkę w bardzo szybko wykorzystuje diabeł. Prosił też, by młodzi, mimo sprzeciwu świata, podążali za Jezusem i nadawali światu prawdziwy Boży smak poprzez pokazywanie życiem Prawdy, którą jest On sam.

Plan sobotni był wypełniony po brzegi, a najważniejsze wydarzenia rozpoczęły się po południu. Najpierw w sanktuarium Bożego Miłosierdzia młodzież wysłuchała konferencji ks. Kamila Kuchejdy, który przypomniał postać Carla Acutisa, wskazując na jego autentyczność (będącą wskazówką dla nas, by nie ubierać w życiu masek), normalność (został nawet pochowany w wygodnych butach, adidasach) i piękno relacji z Bogiem (chłopak każdego dnia uczestniczył we Mszy św.). Ks. Kamil podzielił się też świadectwem własnego życia, które było zagrożone. Lekarze proponowali jego mamie aborcję po tym, jak użądlił ją szerszeń (była uczulona na jego jad), bo myśleli, że płód obumarł. Dopiero po sprzeciwie rodziców jedna lekarka zdecydowała, by poczekać. W efekcie ks. Kamil urodził się i oddał życie Bogu, zostając kapłanem. Jakiś czas temu przeżywał jednak kryzys kapłaństwa, a momentem przełomowym stały się słowa, które usłyszał na modlitwie: „Nic nie jesteś mi winien”.

Po konferencji, już po zmroku, młodzi przeszli w radosnym pochodzie (niosąc symbole ŚDM oraz relikwie błogosławionego Carla Acutisa) do sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie uczestniczyli Mszy św. będącej jednocześnie zakończeniem II Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny. Przewodniczył jej kard. Gerharda Müller. Więcej TUTAJ. Po niej zaś rozpoczął się wieczór uwielbienia, który poprowadził zespół Sezon na Czereśnie.

Zwieńczeniem SMAK-u była Msza św., która w niedzielę o 10.00 została odprawiona na Wawelu. Przewodniczył jej abp Marek Jędraszewski.