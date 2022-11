Kraków. Czapka od serca  

Przekazano 600 pakietów, w których są dwie takie same kolorystycznie czapki od serca – dla dziecka i rodzica oraz odręcznie napisany list od wolontariusza. W Krakowie dla dzieci i ich opiekunów z oddziałów onkologicznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Czapki od Serca wydziergali wolontariusze z zaprzyjaźnionego z krakowskim Domem Ronalda McDonalda firmy HAVI Logistics Polska. Wspólne przekazanie kilkudziesięciu takich kolorowych zestawów sprawiło ogromnie dużo radości obdarowanym i obdarowującym. Wielu z wolontariuszy specjalnie nauczyło się szydełkować, by je zrobić.

Każdego roku w Polsce diagnozuje się nowotwór u około 1200 dzieci. Rozpoznanie choroby zmienia całe dotychczasowe życie małego pacjenta, a także członków jego rodziny. - Projektem "Czapka od serca" chcemy zwrócić oczy w kierunku tych, którzy przez chorobę często znikają nam z pola widzenia. Dzieci chore nie chodzą do szkoły, do przedszkola. Rodzice, których życie wraz z chorobą dziecka przenosi się na szpitalny oddział, często nie mogą kontynuować aktywności zawodowej. Choroba nowotworowa wyrywa całą rodzinę z normalnego życia. Czapka od serca jest symbolicznym powiedzeniem „Widzimy Was!”. Projektem "Czapka od serca" chcemy również zwrócić uwagę na to, że bliskość rodziny jest bardzo ważna w procesie leczenia. To, że czapki przekazywane są w zestawach, jest wyrazem misji Fundacji „Aby rodzina mogła być razem” - zaznacza Katarzyna Rodziewicz, prezes i dyrektor wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda.

"Przez ostatnie miesiące setki osób zaangażowały się w tę akcję. Jedni wybierali kolorowe włóczki i dziergali na szydełku, inni pisali listy i pakowali wszystko w piękne zestawy. Same listy też zasługują na uwagę – napisanie każdego z nich wymaga mnóstwa empatii, wczucia się w sytuację chorego dziecka i jego rodzica, a także zastanowienia się, jaką historię osobistą opowiedzieć, by zaciekawić" – poinformowali organizatorzy.

100 pakietów zostanie również przekazanych osobom indywidualnym, których dziecko choruje na chorobę onkologiczną lub hematologiczną i które zgłoszą się do fundacji pod adresem elektronicznym czapkaodserca@frm.org.pl.