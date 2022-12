Kraków. Peregrynacja Matki Bożej Łaskawej  

Trwa peregrynacja po kraju kopii cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej Strażniczki Polski. W sobotę 3 grudnia wizerunek zostanie przewieziony do Krakowa.

Tutaj o godz. 17.30 odbędzie się przywitanie w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Grodzka 52A). O godz. 18 w świątyni (niegdyś jezuickiej), gdzie znajdują się szczątki sługi Bożego ks. Piotra Skargi, zostanie odprawiona Msza św. z aktem zawierzenia Matce Bożej Łaskawej. W niedzielę 4 grudnia o godz. 12.30 w kościele zostanie odprawiona - w obecności wizerunku MB Łaskawej i trumny ze szczątkami ks. Skargi - Msza św. w intencji ojczyzny. O godz. 13.30 zebrani odmówią Różaniec za ojczyznę. Niedzielnej Mszy św. będzie przewodniczył ks. prof. Jan Machniak, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych, której świątynią parafialną jest kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Intencją organizatorów peregrynacji jest, aby nie została przerwana modlitwa za wstawiennictwem Matki Chrystusa w wizerunku Matki Bożej Łaskawej, zainicjowana wkrótce po rozpoczęciu pandemii. Nadzór nad procesem peregrynacji repliki obrazu sprawuje o. Wiesław Kulisz SJ, kustosz warszawskiego sanktuarium MB Łaskawej. Do dzisiaj kopia nawiedziła ponad 130 miejsc, parafii i kaplic w archidiecezjach warszawskiej, białostockiej i warmińskiej oraz diecezjach: warszawsko-praskiej, bielsko-żywieckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, siedleckiej, łomżyńskiej, ełckiej i legnickiej. Peregrynacja na terenie danej diecezji odbywa się zawsze za zgodą jej biskupa ordynariusza.

Oryginał obrazu przedstawiający Matkę Bożą w płaszczu opiekuńczym, zatrzymującą i łamiącą strzały nieszczęść, znajduje się w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, w kościele jezuitów przy ul. Świętojańskiej 10. "W czasie epidemii, która wybuchła w roku 1652 w Warszawie, obraz »Matki Bożej Łaskawej, Wybawicielki od Zarazy i Wszelkiego Utrapienia« noszono uroczyście w procesjach pokutno-błagalnych ulicami Warszawy, prosząc Maryję, by powstrzymała zarazę i zagrodziła jej dostęp do stolicy. Maryja wysłuchała prośby i w dowód wdzięczności Rada Miasta wydała oficjalny dokument pt. »Ślubowanie Warszawy« - »Votum Varsaviae», na mocy którego ogłoszono Matkę Bożą Łaskawą Patronką Warszawy i Strażniczką Polsk" - informują organizatorzy peregrynacji. "W roku 1920 Matka Boża Łaskawa ocaliła Polskę od kolejnej, tym razem bolszewickiej zarazy. Wysłuchała błagania narodu pod przewodnictwem Episkopatu Polski. Jej dwukrotne publiczne ukazanie się wojskom bolszewickim w Ossowie i Wólce Radzymińskiej pod Warszawą (14 i 15 sierpnia 1920 roku) było punktem zwrotnym Bitwy Warszawskiej, którą Lord Edgar Vincent d'Abernon uznał w 1930 roku za osiemnastą decydującą bitwę w dziejach Świata. Wydarzenie to znane jest jako Cud nad Wisłą" - dodają organizatorzy.

7 października 2023 r. minie 50 lat od momentu ukoronowania wizerunku koronami papieskimi. Inicjatorem koronacji był kard. Stefan Wyszyński. "Właśnie dlatego, że potrzeba nam miłości macierzyńskiej w życiu rodzinnym, społecznym i publicznym - koronujemy dzisiaj Matkę Bożą Łaskawą, łamiącą w swoich dłoniach ostrza gniewu Bożego, godzące w ludzi. Przez Jej przyczynę pragniemy wyjednać u Ojca Niebieskiego dla Miasta i Ojczyzny naszej prawdziwy pokój, oparty na miłości i sprawiedliwości" - powiedział wówczas prymas.

Warto dodać, że kult Matki Bożej Łaskawej od początku XVIII w. trwa także w Krakowie i Wieliczce. Matka Boża chroniła i chroni krakowian przed złem i rozmaitymi nieszczęściami. Jeden z jej wizerunków, w postaci obrazu, znajduje się na północnej fasadzie kościoła Mariackiego, inny zaś, rzeźbiony, stoi na kolumnie u wylotu ul. Jagiellońskiej do Plant. W Wieliczce z kolei, w kościele franciszkanów reformatów, znajduje się sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Księżnej Wieliczki.

