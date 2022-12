Kraków. Miała do nich szczęście  

Barbara Gruszka-Zych, od 30 lat pracująca w "Gościu Niedzielnym", jest znaną i często wydawaną autorką. Jej dorobkiem jest m.in. ponad 20 tomików poezji, a także książki biograficzne, często mające formę wywiadów, m.in. z Wojciechem Kilarem, Czesławem Miłoszem czy małżeństwem Zanussich - Elżbietą i Krzysztofem.

We wstępie do nowej książki, zatytułowanym "Miałam do nich szczęście", autorka wspomina ludzi, których spotkała w życiu i którzy wywarli wielki wpływ na jej rozwój osobisty, zaczynając od niezwykłej postaci - swojego dziadka Stanisława Szkoca, wieloletniego nauczyciela, który miał wielki udział w kształtowaniu się jej zainteresowań. A także był, mimo zaawansowanego wieku, przykładem męstwa, dwukrotnie ratując tonące dzieci. Mimo że ryzykant, dożył wieku 93 lat.

Pracując nad wywiadami i książkami biograficznymi, B. Gruszka-Zych zaprzyjaźniała się ze swoimi rozmówcami. "Moi ważni" to poniekąd opis tych przyjaźni. Jak mówi autorka, proponowany przez nią sposób zaznajomienia się z wielkimi przedstawionymi jako ludzie z krwi i kości sprawia, że przykład ich życia uczy bardziej niż niejeden poradnik "self help", czyli pomagania samemu sobie.

Bohaterowie B. Gruszki-Zych to: Wilhelm Brasse, Josif Brodski, Tomasz Burek, Natalia Gorbaniewska, o. Jan Góra, Wojciech Kilar, Jan Kobuszewski, Henryk Mandelbaum, Czesław Miłosz, Jan Nowak-Jeziorański, ks. Janusz Stanisław Pasierb, ks. Zdzisław Peszkowski, s. Michaela Rak, Éric-Emmanuel Schmitt, s. Dominika Sokołowska, ks. Marcello Stanzione, Józef Skrzek, Janusz Szuber, ks. Jan Twardowski, Tomas Venclova, Edward Wylęgała, Adam Zagajewski, Krzysztof Zanussi, Marian Zembala, abp Damian Zimoń.

