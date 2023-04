Wśród pielgrzymujących z pieśnią "O Pani, ufność nasza!" do Matki Bożej Kalwaryjskiej harcerek i harcerzy - Skautów Europy, najwięcej było osób z Krakowa, okolic Kalwarii, z Rusocic w gminie Czernichów, lecz także z Rzeszowa, Nowego Sącza i Grybowa. - Nasze doroczne Dni Modlitw, spotkania Skautów Europy w pielgrzymkowej formie organizujemy co roku do innego sanktuarium. W ub. roku pielgrzymowaliśmy do sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach, gdzie także działają skauci, wcześniej zaś m.in. do sanktuariów maryjnych w Czernej i Staniątkach - mówi Szymon Helbin, nauczyciel, hufcowy 1 Hufca Krakowskiego Skautów Europy. - To okazja do spotkania i integracji na co dzień oddalonych jednostek i niekoedukacyjnych nurtów: męskiego i żeńskiego. W sobotę 25 marca podobne pielgrzymki odbywały się w kilkunastu sanktuariach maryjnych w Polsce. Pielgrzymowało i prosiło o Boże błogosławieństwo ok. 7 tys. polskich Skautów Europy - dodaje hufcowy Helbin.

Przed godz. 11 w kalwarii odbywały się m.in. nabożeństwa Drogi Krzyżowej i gry terenowe, potem wszyscy pielgrzymi zebrali się przed bazyliką kalwaryjską, nastąpiło uroczyste wejście i nawiedzenie obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Odmówiono modlitwę różańcową. Mszę św. dla harcerskich pielgrzymów odprawiono pod przewodnictwem bp. Roberta Chrząszcza. Po Mszy na placu Rajskim odbył się uroczysty apel, w tym powołanie nowych hufców. Konferencję dla rodziców pt. "Jak skauting wychowuje?" wygłosił naczelnik Krzysztof Jankowski z Warszawy, odpowiedzialny za męską część organizacji w Polsce, prawnik, mąż i ojciec.

Bp Chrząszcz wspomniał w swym kazaniu m.in. o tym, czego Maryja może nauczyć skautów. - Wy, jako skauci, możecie się bardzo odnaleźć w postawie Maryi. To takie poukładanie skautowskie, gdzie wszystko jest zorganizowane, wszystko ma swoje miejsce, gdzie każdy szczegół się liczy i jest bardzo ważny, tego Maria nas uczy i wy, jako skauci, możecie to wszystko wziąć do swego życia. - powiedział hierarcha. - Zobaczmy trzy elementy, które Maryja nam pokazuje. Po pierwsze Maryja jawi nam się jako ta, która zdolna jest do słuchania. To ważne wskazanie również dla nas, abyśmy w świecie byli ludźmi, którzy potrafią słuchać. Po pierwsze słuchać słowa Bożego, Pana Boga ale także innych ludzi, aby móc im we właściwy sposób nieść pomoc. Po drugie, Maryja ma świadomość swojej ograniczoności. Ona wie, że sama sobie z tym wszystkim nie poradzi. Wyraża się to choćby w pytaniu, które zadaje aniołowi: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?". Anioł wyjaśnia jej, że to wszystko stanie się dzięki Duchowi Świętemu. Po trzecie, Maryja przedstawia nam się jako ta, która jest gotowa do służby - pokorna służebnica Pańska. Ale ta służba nie wyraża się tylko postawą służby wobec Boga, ale także wobec ludzi. Myślę, że te trzy postawy które pokazuje osoba Maryi, mogą być bardzo konkretną pomocą dla skautów i dla wszystkich nas. (...) Być gotowym, mieć otwarte uszy i serce na słuchanie Pana Boga; myślę, że tego się uczycie w waszym ruchu, wśród skautów. Słuchamy Pana Boga, słuchamy innych ludzi, tych którzy są doświadczeni, mądrzy, którzy mogą dobrze nami pokierować. I to macie w swoim ruchu skautowskim. Jesteście podzieleni na różne szczepy, różne oddziały, ale wszędzie każdy musi słuchać innych. Maryja nas tego uczy, uczy tego, byśmy byli otwarci na innych ludzi - dodał biskup.

Hufiec Krakowski Skautów Europy obejmuje teren archidiecezji krakowskiej. Skupia ok. 150 skautek i 150 skautów. Większość z Krakowa. - Zachęcamy jednak rodziców z innych parafii, do nawiązania kontaktów z proboszczami i z nami, aby próbować tworzyć kolejne zastępy. Naszymi duszpasterzami towarzyszącymi nam m.in. na obozach są m.in. o. Andrzej Haase, benedyktyn tyniecki, oraz ks. Dariusz Chrostowski, dyrektor Muzeum Jana Pawła II przy Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach - mówi hufcowy Helbin.