Wawrzeńczyce. Świadkowie wielkiej tradycji  

Miejscowość należała od początku XIII wieku do biskupstwa krakowskiego. Świątynię ufundował tu w 1223 r. słynny biskup krakowski Iwo Odrowąż. Bywali w niej królowie i biskupi, w tym w 1393 r. królowa Jadwiga Andegaweńska i król Władysław Jagiełło. W latach 1958-1978 parafię wizytował biskup, a potem arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Z parafii wywodzi się ks. Jerzy Bryła, 95-letni obecnie, najstarszy kapłan archidiecezji krakowskiej.

- Jesteście świadkami wielkiej tradycji Kościoła, który chce świadczyć o Chrystusie, jeśli trzeba, nawet przelewając swoją krew i oddając życie, a z drugiej strony wskazując, że najbardziej podstawowym momentem, przez który świadczy się o Ewangelii jest dobroć, miłosierna miłość okazywana drugiemu, bardziej potrzebującemu człowiekowi - powiedział metropolita krakowski. Dodał, że uroczystość jubileuszowa jest okazją do dziękczynienia za dzieła Bożej łaski i człowieczej dobroci, a także do modlitwy o to, aby w obecnym czasie i w przyszłości ciągle dokonywały się wielkie dzieła odnowy człowieka i żeby nigdy nie zabrakło wrażliwości na potrzebujących.

Na zakończenie Mszy św. organista Marian Wilk został odznaczony Złotym Medalem św. Jana Pawła II za Zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej, za 50 lat posługi w parafii w Wawrzeńczycach.

O historii i teraźniejszości parafii pisaliśmy obszerniej w numerze 23 "Gościa Krakowskiego".

Czytaj także: