- Jeśli we wspólnocie parafialnej nie ma osobistych więzi, to znaczy, że składa się ona z teoretyków wiary, a nie ze świadków - mówił bp Damian Muskus OFM w kościele św. Klemensa w Wieliczce. Krakowski biskup pomocniczy przewodniczył Mszy św. inaugurującej rok jubileuszowy 200. rocznicy poświęcenia świątyni.

Początki pierwszego kościoła w Wieliczce sięgają XIII wieku. Murowana świątynia stała tutaj już przed lokacją miasta w 1290 roku. Około połowy XIV wieku w miejscu starszej świątyni zbudowano kościół w stylu gotyckim. W roku 1786 zadrżały Karpaty. Trzęsienie ziemi było tak silne, że pękła murowana bryła wielickiego kościoła. Decyzją władz austriackich gotycki kościół rozebrano, a na jego fundamentach postawiono nowy. Świątynię konsekrował 4 kwietnia 1825 r. bp Grzegorz Tomasz Ziegler.

Mszę św. na rozpoczęcie roku jubileuszowego odprawił w kościele św. Klemensa bp Muskus. - Ten jubileusz jest wam dany w czasie, gdy odkrywamy Kościół synodalny, a więc taki, który budujemy wszyscy świadectwem naszej wiary i bliskością z braćmi i siostrami - mówił w homilii. Podkreślił, że świątynia jest miejscem, w którym wspólnota parafialna doświadcza, że „zmartwychwstanie nie jest wspominaniem przeszłości, ale rzeczywistością, która wciąż trwa”.

- We wspólnocie spotykamy zmartwychwstałego Pana. Ktoś przynosi radość jak uczniowie z Emaus, ktoś inny powątpiewa jak Tomasz, ktoś jeszcze odczuwa różne niepokoje i trudności, ale kiedy między nami jak w Wieczerniku staje Jezus i pokazuje swoje rany, te wszystkie doświadczenia stają się częścią wspólnoty - wyjaśniał duchowny. - Nie jesteśmy teoretykami religii, ale ludźmi, którzy spotkali Pana. Wiara nie jest abstrakcją, ale żywą obecnością, osobistą relacją z Bogiem i drugim człowiekiem - dodał.

- Jeśli więc we wspólnocie parafialnej nie ma takich osobistych więzi, to znaczy, że składa się ona z teoretyków wiary, a nie ze świadków. Na epidemię samotności możemy odpowiedzieć tylko w jeden sposób: przez nawiązywanie relacji, autentyczne świadectwo wiary, wrażliwość na spotkanie z człowiekiem, który siedzi obok w kościelnej ławce - podkreślił bp Muskus, zaznaczając, że spotkanie Jezusa „nie jest prywatną historią”. - Świadek żyje po to, by opowiadać, by własnym życiem zaświadczać o tym, że Pan żyje i działa - w nim samym, we wspólnocie, w świecie - powiedział.

Z okazji rozpoczynającego się jubileuszu górnicy z Kopalni Soli „Wieliczka” ofiarowali parafii solną monstrancję. Słony dar waży 6,5 kg, ma 60 cm wysokości i 40 cm szerokości. Monstrancja powstała z różnych gatunków wielickiej soli o przepięknym zabarwieniu: szarym, fioletowym, łososiowym. Przypomina witraż i jest dziełem Jana Banasia, utalentowanego górnika rzeźbiarza, który tworzy w soli już od kilkunastu lat.

W Zamku Żupnym z Wieliczce do 22 września można oglądać wystawę zorganizowaną przez parafię we współpracy z Muzeum Żup Krakowskich pt. „Tajemnice kościoła św. Klemensa w Wieliczce”.

Owocem jubileuszu ma być zawierzenie parafii Miłosierdziu Bożemu. Każdego 4. dnia miesiąca będzie więc odprawiana Msza św. w intencji parafii, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu. Z tej okazji również wspólnota parafialna otrzyma relikwie św. Faustyny, które zostaną wprowadzone do kościoła św. Klemensa 4 października, w wigilię jej liturgicznego wspomnienia.

Hasłem roku jubileuszowego są słowa z Księgi Izajasza: „... aby obwieszczać rok łaski Pańskiej”. W roku jubileuszowym wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny.

Więcej o roku jubileuszowym piszemy w "Gościu Krakowskim" nr 15 na 14 kwietnia.