Uroczystość rocznicowa odbywała się w auli Biblioteki UPJPII przy ul. Michała Bobrzyńskiego, na kampusie uczelni. - Dla naszej uczelni to dzień 15 rocznicy decyzji papieża Benedykta XVI o podniesieniu Papieskiej Akademii Teologicznej do rangi Uniwersytetu Papieskiego. Było to 19 czerwca 2009 r. Gdy kilka lat później, 4 lipca 2015 r. byliśmy w Castel Gandolfo pod przewodnictwem ks. kard. Dziwisza i wręczaliśmy temu Ojcu i dobremu pasterzowi współczesnego Kościoła doktorat honoris causa, Papież Benedykt, wtedy już emeryt, dziękując za nadanie tego doktoratu powiedział do nas: "Cieszę się przede wszystkim, że w ten sposób jeszcze bardziej pogłębił się mój związek z Polską, z Krakowem, z ojczyzną naszego św. Jana Pawła II. Bez niego nawet trudno sobie wyobrazić moją drogę duchową i teologiczną". Przekaz tych słów sprawia, że jeszcze mocniej czujemy jego wśród nas obecność i tym bardziej uświadamiamy sobie znaczenie tamtych wydarzeń. Można powiedzieć, że jesteśmy w orbicie tych dwóch wielkich Papieży naszych czasów - powiedział ks. prof. Robert Tyrała, rektor uczelni.

W trakcie uroczystości pożegnano pracowników uniwersytetu którzy przeszli na emeryturę. Następnie w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UPJPII kard. Stanisławowi Dziwiszowi, metropolicie seniorowi archidiecezji krakowskiej i niegdyś Wielkiemu Kanclerzowi uczelni, wręczono statuetkę Nagrody "Amici Universitatis - "Przyjacielowi Uniwersytetu". - "Wspaniałym środkiem aby cieszyć się Bogiem, jest przyjaźń z jego przyjaciółmi" - pisała św. Teresa z Avila. Jest dla nas wielkim zaszczytem, że przyznawana po raz pierwszy nagroda "Przyjaciela Uniwersytetu", której celem jest uhonorowanie najwybitniejszych osobowości uniwersytetu, została przyznana osobie nadzwyczaj związanej z życiem akademickim, kulturalnym ,społecznym i religijnym naszej Alma Mater. Ideę Nagrody "Amici Universitatis" rozumiemy szeroko; jako wyraz wdzięczności osób należących do uniwersytetu, ale także dla osoby która wspiera instytucję. Kampus naszego uniwersytetu, gdzie się znajdujemy jest dziełem, które od początku nosi w swoim sercu ks. kard. Stanisław Dziwisz, przyjaciel uniwersytetu i osoba która jest blisko naszych spraw. Nagroda jest wyrazem uznania dla osoby ks. kardynała i wyrazem naszej wdzięczności dla tego, który był najbliżej wielkiego świętego naszych czasów - powiedziała w laudacji prof. Klaudia Cymanow-Sosin, prezes SAiP UPJPII. - Zdaję sobie sprawę, że to odznaczenie ma związek z moją służbą w Kościele krakowskim oraz w Stolicy Apostolskiej. Przede wszystkim jednak wiąże się z tym, że tę służbę przez niemal 40 lat pełniłem u boku kard. Karola Wojtyły/Papieża Jana Pawła II którego imię nosi dziś Uniwersytet Papieski w Krakowie. Spotkał mnie w życiu wielki przywilej życia i pracy w najbliższym kręgu tego giganta wiary, pasterza wg Serca Bożego, jednego z pasterzy, można by powiedzieć, zapowiadanego w proroctwie Jeremiasza - powiedział laureat nagrody.

Głównym punktem programu była uroczysta promocja 33. doktora honoris causa uczelni, ks. prof. Jerzego Szymika, teologa i poety, od 1991 r. stałego współpracownika „Gościa Niedzielnego”.

Laudację wygłosił o. prof. Jarosław Kupczak. - Uczył się od najlepszych. Jego pierwszym mistrzem był promotor jego pracy doktorskiej na Katolickim Uniwersytecie o relacjach między literaturą a teologią - ks. prof. bp Alfons Nossol. Drugi mistrz, to poeta Czesław Miłosz, laureat Nagrody Nobla, ważny rozmówca Szymika na temat Boga, świata i człowieka. Od niego chyba pochodzi to przekonanie, które tłumaczy wielość form literackich w których wypowiada się nasz laureat. Jak pisze Miłosz w "Ars poetica", "zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezją i zanadto prozą i pozwoliłaby się porozumieć nie narażając nikogo, autora ani czytelnika, na męki wyższego rzędu". Trzecim wielkim mistrzem był teolog Josef Ratzinger/Papież Benedykt XVI, któremu zostało poświęcone kilka arcyważnych książek z ostatniej dekady. Tę tak rzadką dziś w środowisku uniwersyteckim relację mistrz-uczeń, ks. prof. Szymik potrafił wprowadzić w swoje relacje ze studentami na Uniwersytecie Śląskim - powiedział m.in. laudator. - Kraków to miasto mojej formacji i moich studiów a Papieski Wydział Teologiczny lat 70. ub. wieku to fakultet, gdzie uzyskałem moje pierwsze magisterium, nieuznane przez peerelowskie państwo. I teraz, pół wieku później, to czerwcowe święto w królewskim mieście, ze św. Janem Pawłem II na sztandarze. Dziękuję więc, dziękuję - powiedział nowy doktor h.c. UPJPII. - Najbliższą mi dewizę teologii, opis jej właściwego zadania, zawdzięczam Ryszardowi od św. Wiktora, który w dwunastowiecznym Paryżu, tak uczył adeptów teologii: „Zawsze szukajcie Jego oblicza”. To mój niepodważalny priorytet. Było i jest mi daleko z jednej strony do racjonalistycznego „wysuszenia” teologii czyli do typowo gnostyckiej absolutyzacji nauki, do technokracji, zwłaszcza cyfrowej, grantowo-procedurowej i tym podobne. Zaś z drugiej strony jest mi daleko do fideizmu, do spirytualistycznego „odlotu” od rozumu i od inkarnacyjnego ciężaru teologii, konkretu tego co katolickie. Starałem się zawsze o istotną i ścisłą więź uprawianej przeze mnie teologii z kulturą i sztuką - wyjaśniał swoje stanowisko ks. prof. Szymik.

W uroczystości wzięli udział prócz już wymienionych wyżej osób m. in. abp Adrian Galbas, metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc, metropolita senior archidiecezji katowickiej, prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Ks. Jerzego Szymika, nowego, 33. z kolei doktora honoris causa UPJPII promował przy użyciu berła uniwersyteckiego ks. prof. Robert Tyrała, rektor uczelni. Grzegorz Kozakiewicz

