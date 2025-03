Kraków. Pozostał w twórczości i w Bogu

Metropolita krakowski wskazał, że całe dzieje Kościoła to dzieje głoszenia światu Boga, który jest. - To głosi Kościół, w to wierzymy, przed takim Bogiem klękamy z największą czcią i wiarą naszego serca. Z takim Bogiem też spotykał się przez całe swoje życie śp. Leszek Marek Długosz - stwierdził metropolita krakowski i przypomniał krótko życiorys artysty oraz wskazał na nagrody i odznaczenia, którymi został uhonorowany. - To są tylko pewne słowa, za którymi się kryją jego dzieje. Dzieje człowieka. A przez to dzieje napięć, które opisują się w kwadracie – zauważył arcybiskup i opisał cztery punkty tego kwadratu: Bóg, Jezus Chrystus, wezwanie do nawrócenia i nostalgiczne przeżywanie własnego przemijania.

Metropolita odczytał wiersz poety "Coś mnie omija", napisany w latach 80. ub. wieku. Utwór kończy się strofą: "Coś nas omija, minąć przecież musi/ I tu i tam, i tylko czy tak samo?/ Wieczorem tylko znów na schodach/ Gdzieś przystaniesz/Pomyślisz: »Przeszło?/ Może ja zostałem... ?«". - Został w swoich utworach muzycznych i poetyckich. Ale przede wszystkim pozostał w Bogu. Dokładniej: on jest w Tym, który jest. My dzisiaj, zebrani dokładnie w rocznicę jego przejścia do wieczności, modlimy się, by jego "być w Tym", który o sobie powiedział: "Ja jestem", dawało mu szczęście bez granic - powiedział hierarcha o Leszku Długoszu.

