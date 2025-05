Wieliccy górnicy dzielą się swoim wspomnieniem o papieżu Franciszku

O tym, jak ważna jest dla górników z Wieliczki wiara i jak wiele religijnych symboli znajduje się w kopalnianych chodnikach, na naszych łamach pisaliśmy wiele razy (ostatnio w Wielkim Poście - warto zajrzeć TUTAJ), jednak częściej rozmawialiśmy z górnikami o ich czci dla św. Jana Pawła II. O papieżu Franciszku, który przecież jeszcze kilka chwil temu był głową Kościoła katolickiego, rzadko się rozmawiało, dlatego teraz warto przypomnieć, że i on zapisał się wdzięczną pamięcią wśród górniczej braci.

- Wspomnienie Ojca Świętego Franciszka to dla górników z Kopalni Soli "Wieliczka" wyjątkowo ważny, duchowy zapis wspólnych spotkań i symboli. Gdy w 2016 r. papież odwiedził wielicką ziemię, górnicy w sercach nieśli nadzieję, że jego słowa i gesty pozostawią ślad. I tak się stało - zaznacza Agnieszka Wolańska, rzeczniczka kopalni, i przypomina słynne słowa o wyczynowych butach i o tym, że żyjemy po to, by pozostawić po sobie ślad, które Franciszek wypowiedział podczas czuwania w Brzegach, czyli właśnie na wielickiej ziemi.

- Wypowiedziane wówczas zdanie - proste, a zarazem głębokie - mocno wybrzmiało w sercach, myślach i działaniach wielickich górników. Dla ludzi codziennie schodzących pod ziemię, z górniczym "Szczęść Boże" na ustach, to przesłanie do dziś wiele znaczy. Pozostawianie śladu to nie tylko metafora. To rzeczywistość, którą żyją od pokoleń - przekonuje A. Wolańska.

Jednym z najbardziej symbolicznych momentów tamtych dni była Msza św. Posłania w Brzegach, odprawiona na zakończenie ŚDM 31 lipca 2016 r. To właśnie wtedy Franciszek poświęcił wyjątkowy krzyż - dzieło wielickich górników rzeźbiarzy: Jana Banasia, Piotra Starowicza i Marka Stachury. Został on wykonany z drewna dębowego i mierzy ok. 160 cm. Figura Ukrzyżowanego została wykonana z drewna lipowego. Ten rodzaj przedstawienia Chrystusa nawiązuje do XVI-wiecznych wzorców ukazujących zawieszenie Zbawiciela między niebem a ziemią.

Krzyż powrócił później do kopalni, gdzie zawisł - zgodnie z wielowiekową tradycją - w nadszybiu XIV-wiecznego szybu Regis. Stał się symbolem wiary i duchowej więzi między górnikami a papieżem. - Umieszczone na nim, wkomponowane w kulę ziemską herby Franciszka i kard. Stanisława Dziwisza, a także logo Światowych Dni Młodzieży oraz Kopalni Soli "Wieliczka" czynią go świadectwem wiary dla kolejnych pokoleń górników i pielgrzymów - wskazuje Magdalena Kot z Zespołu ds. PR i Komunikacji wielickiej kopalni.

Poświęcony przez Franciszka krzyż wisi w naszybiu szybu Regis. Archiwum Kopalni Soli "Wieliczka"

Upamiętnieniem obecności Ojca Świętego w okolicach Wieliczki jest także 4,5-metrowy monument z krzyżem, znajdujący się w Brzegach. Wykonał go górnik rzeźbiarz Stanisław Anioł. Krzyż, u którego podstawy widnieją kryształy soli i herby papieskie (Franciszka i Jana Pawła II) oraz herb kard. Stanisława Dziwisza i kard. Stanisława Ryłki, upamiętnia osoby, dzięki którym zorganizowano w Krakowie Światowe Dni Młodzieży.

W dowód duchowej więzi i szacunku Zarząd Kopalni Soli "Wieliczka" przekazał Ojcu Świętemu Franciszkowi wyrzeźbioną w soli postać św. Kingi, patronki górników solnych i wielickiej kopalni, trzymającej w dłoniach kryształ soli. Papież otrzymał również pamiątkowy album "Krzyż i sól" autorstwa Agnieszki Wolańskiej i Marka Skubisza ze specjalną dedykacją. Wydawnictwo to jest świadectwem wielowiekowej religijności wielickich górników i opowiada o podziemnych miejscach kultu. Te prezenty Ojciec Święty otrzymał podczas spotkania w krakowskiej kurii. Podpisał też wtedy apostolskie błogosławieństwo, który do dziś wisi w kaplicy Najświętszego Sakramentu w Kopalni Soli "Wieliczka".