Laureata, członka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, uczonego i komentatora zagadnień z zakresu teologii moralnej, kapituła nagrody wyróżniła szczególnie za to, że aktywnie uczestnicząc od wielu lat w życiu publicznym, "bezkompromisowo włącza się we współczesny dyskurs o małżeństwie i rodzinie, upowszechnia wzorce, z których małżonkowie i rodziny powinny korzystać, wskazuje zagrożenia, na jakie małżeństwa i rodziny mogą natrafić oraz pokazuje, jak powinni przeciwdziałać tym zagrożeniom".

67-letni laureat nagrody jest uważany za jednego z najwybitniejszych teologów i etyków zajmujących się naukowo i pastoralnie małżeństwem i rodziną. Jest również znawcą nauczania i promotorem kultu św. Jana Pawła II. Napisał wiele książek i artykułów na powyższe tematy. - Znaczące jest, że otrzymałem to wyróżnienie w dniu 55. rocznicy śmierci patrona nagrody i stałem się 30. z kolei laureatem, wchodząc do tworzonej przez poprzednio wyróżnionych wspólnoty wspierającej życie, tworzonej przez ludzi, którzy służą dobru, prawdzie i miłości - powiedział ks. prof. Bortkiewicz. - Otrzymanie tej nagrody jest dla mnie wielkim zobowiązaniem do bardziej gorliwego podążania drogą świętości, taką, jaką podążał sługa Boży Jerzy Ciesielski. Bo ta jego droga jest uniwersalna, gdyż jego ojcostwo realizowało się na zasadzie służby życiu i służby drugiemu człowiekowi, realizował się także poprzez pracę. Te dwie drogi powołania życiowego, które realizowane są w sposób najbardziej oczywisty, konkretny i dosłowny przez takich ludzi jak prof. Jerzy Ciesielski - mąż i ojciec, mogą być także realizowane przez człowieka nieżyjącego w związku małżeńskim, ale oddanego służbie życiu i oddanego służbie ludziom - powiedział laureat tegorocznej Nagrody im. Jerzego Ciesielskiego.

Obecny w trakcie uroczystości abp Marek Jędraszewski, laureat nagrody z roku 2020, mówił o ks. Bortkiewiczu, nawiązując m.in. do wspominanego dziś liturgicznie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego, autora "Kroniki Polskiej", gdzie po raz pierwszy na gruncie polskim użył słowa "patria" - ojczyzna - i mówił o służbie ojczyźnie. Metropolita wskazał na postrzeganie ojczyzny jako matki przez św. Jana Pawła oraz obecność troski o ojczyznę u J. Ciesielskiego. Wyraził przekonanie, "że to rozumienie Polski jako matki, za którą musimy czuć się odpowiedzialni, znajduje się głęboko w tym, co swoją działalnością pokazywał i pokazuje ciągle dzisiejszy laureat Nagrody im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego". - To obrońca ojczyzny, którą kocha jak matkę i stąd zatroskanie o wszystkie jej dzieci, także te jeszcze nienarodzone, także te krzywdzone przez współczesne ideologie - powiedział abp Jędraszewski o ks. Bortkiewiczu.

Nagrodę ustanowiła w 1997 r. krakowska Fundacja "Źródło", wydająca do marca 2020 r. pod tą samą nazwą tygodnik rodzin katolickich. Po zakończeniu działalności fundacji w 2021 r. tę inicjatywę przejęło Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, w którego imieniu obecnie działa Kapituła Nagrody. Wyróżnienie jest przyznawane osobom, które szczególnie zasłużyły się w działalności na rzecz umacniania rodzin. Wręcza się je zawsze w sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, której studentem i pracownikiem był niegdyś patron nagrody Jerzy Ciesielski (1929-1970), aktywny uczestnik duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez Karola Wojtyłę i bardzo przezeń ceniony, obecnie kandydat na ołtarze. Dopóki zdrowie jej pozwalało, w uroczystości uczestniczyła zmarła niedawno Danuta Ciesielska (1929-2025), wdowa po patronie nagrody. Przy przyznawaniu wyróżnienia bierze się także pod uwagę ojcostwo duchowe i dlatego laureatami bywali już wcześniej także duchowni.

Nagrodę Ciesielskiego otrzymali do tej pory m.in.: Franciszek Adamski, Włodzimierz Bojarski, Zbigniew Cichoń, Bogdan Chazan, Zbigniew Chojnacki, Józef Dąbrowski, Włodzimierz Fijałkowski, Jan Maria Jackowski, abp Marek Jędraszewski, Marek Jurek, ks. Tomasz Kancelarczyk, Stanisław Kogut, Marek Krobicki, ks. Jan Machniak, Rafał Michalik, Marian Paluch, Jacek Pulikowski, Lech Polakiewicz, o. Tadeusz Rydzyk, Czesław Ryszka, bp Stanisław Stefanek, Czesław Sudewicz, Antoni Szymański, Gabriel Turowski, Janusz Wardak, Piotr Wołochowicz i Paweł Wosicki.

Niektórzy z nich byli obecni na tegorocznej uroczystości.

Czytaj także: