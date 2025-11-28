Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach - za książkę lub cykl publikacji oraz za inicjatywy społeczne lub duszpasterskie. Uroczystość rozpoczął tzw. wykład tischnerowski, zatytułowany "O odwadze", który wygłosił przewodniczący kapituły nagrody Wojciech Bonowicz.

Do tegorocznej edycji w pierwszej kategorii zostali nominowani:

Hanna Krall, reporterka i pisarka - za całokształt swojej twórczości,

Timothy Garton Ash, brytyjski historyk - za książkę "Homelands",

Anne Applebaum, dziennikarka i publicystka - za książkę "Koncern Autokracja. Dyktatorzy, którzy chcą rządzić światem".

Za działalność społeczną lub duszpasterską nominacje otrzymali:

Wspólnota L’Arche ze Śledziejowic, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie żyją jako równoprawni członkowie jednej rodziny,

Małgorzata Rybicka, dawniej działaczka gdańskiej opozycji, która od 1984 r. pracuje na rzecz osób w spektrum autyzmu,

Langusta na Palmie na czele z o. Adamem Szustakiem OP - inicjatywa, która od ponad 10 lat prowadzi działalność duszpasterską online.

Ostatecznie w kategorii pierwszej nagrodę otrzymała H. Krall, która wprawdzie nie mogła przybyć osobiście, ale nagrała przesłanie, które odtworzono zgromadzonym.

- Nagrodę otrzymuje pisarka, której dzieło rozpięte między doświadczeniem Zagłady a współczesnymi dramatami nieustannie stawia czytelnikom pytania o moralny wymiar spotkania z innym. Literatura ta nie daje łatwych odpowiedzi, lecz prowadzi ku refleksji nad tym, co najważniejsze - komentowała w laudacji Dominika Kozłowska, prezeska wydawnictwa Znak.

Kolejna laureatka - M. Rybicka - odbierając statuetkę, powiedziała, że wartości, które reprezentował patron nagrody, są jej bardzo bliskie. - Staram się praktykować odwagę, nadzieję, solidarność, ale faktycznie gdybym tego nie robiła, to dawno bym już tę działalność zarzuciła - przekonywała.

Maria Rosa, prezeska Fundacji "Artystyczna Podróż Hestii", w poprzedzającej wręczenie laudacji stwierdziła zaś, że laureatką zostaje kobieta, od lat pracująca na rzecz potrzebujących, tworząc przestrzeń szacunku i godności dla tych, których głos często pozostaje niesłyszalny. Swoją konsekwencją i wrażliwością wyznacza też standardy społecznego zaangażowania.

Każdy z laureatów otrzymał statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza Mariana Gromadę oraz 50 tys. zł. Fundatorami nagrody są Grupa Ergo Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak".