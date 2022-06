Jubileusz prof. Stanisława Waltosia  

Wyliczano w jej trakcie zasługi uczonego. - Profesor wypromował setki magistrantów, kilkudziesięciu doktorów, wspierał i służył radą dziesiątkom osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego czy tytuł profesora. Pozostawał i pozostaje mentorem i opiekunem wielu z nas. Życiorysu i dokonań prof. Waltosia wystarczyłoby więc dla trzech co najmniej postaci, a każda i tak pozostawałaby mistrzem w swojej dziedzinie - mówiła 26 maja w laudacji prof. Dobrosława Szumiło-Kulczycka z Katedry Prawa Karnego UJ.

Według skrupulatnych obliczeń, spod pióra prof. Waltosia wyszło 417 publikacji, w tym 12 monografii i 10 podręczników z dziedziny prawa, a także książki i artykuły z dziedziny historii kultury, w tym muzealnictwa. Jubilat bowiem nie tylko działał z sukcesami na niwie nauk prawnych, będąc m.in. wieloletnim szefem Katedry Postępowania Karnego UJ i przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, lecz także był założycielem Muzeum Młodej Polski w krakowskiej Rydlówce oraz przez kilkadziesiąt lat dyrektorem Muzeum UJ. Jego pasją były m.in. dzieje ołtarza Mariackiego w czasie II wojny światowej. Poświęcił im książkę "Grabież ołtarza Wita Stwosza" (2015). Napisał także swoje wspomnienia "Wędrowanie po wyspach pamięci" (2019) oraz wydany przy okazji jubileuszu zbiór esejów "Czy profesor powinien mieć psa".

W trakcie uroczystości w obecności władz uniwersyteckich uczonemu wręczono księgę pamiątkową "W pogoni za rzetelnym procesem karnym", która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

"Wkład, jaki w trakcie swej bez mała 70-letniej pracy Pan Profesor Stanisław Waltoś wniósł w rozwój nauki, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowa, Małopolski i Rzeczypospolitej Polskiej, należy uznać za imponujący i trudny do przecenienia. Jako wybitny historyk i teoretyk prawa, który swemu wszechstronnemu zainteresowaniu problematyką prawa karnego dawał wyraz w niezliczonych publikacjach naukowych (posiadających niejednokrotnie fundamentalne znaczenie dla dyscypliny), wycisnął niezatarty ślad na życiorysach co najmniej kilku pokoleń polskich prawników. Stał się dla nich w ten sposób niekwestionowanym autorytetem i wzorem do naśladowania" - napisał we wstępie prof. Jacek Popiel, rektor UJ. "W toku swej działalności Pan Profesor Stanisław Waltoś z powodzeniem łączył misję uczonego i nauczyciela akademickiego z obowiązkami Dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius - które w trakcie swej kadencji, trwającej w latach 1977-2011, poddał gruntownej, wieloetapowej modernizacji, przygotowując je tym samym na wszelkie wyzwania współczesności - a także z konsekwentnym, głębokim zaangażowaniem w sprawy publiczne" - dodał rektor.

