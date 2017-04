Apelacja ws. niedoszłego zamachowca

Na dziś i jutro (5 i 6 kwietnia) wyznaczono rozprawy apelacyjne ws. niedoszłego zamachowca. Ze względu na duże zainteresowanie mediów, zostały one przeniesione do budynku Sądu Okręgowego. 6 kwietnia odbędzie się niejawna część rozprawy.

W pierwszej instancji Brunon Kwiecień został uznany za winnego i skazany na 13 lat więzienia (o taki wymiar kary wnioskował prokurator) oraz przepadek równowartości korzyści majątkowych uzyskanych z handlu bronią. Na poczet wyroku sąd zaliczył skazanemu 3 lata spędzone w areszcie. Wyrok zapadł 21 grudnia 2015 roku.

Brunon Kwiecień był oskarżony o namawianie do przeprowadzania i przygotowywanie zamachu na Sejm. Do wybuchu 4 ton materiałów wybuchowych umieszczonych w transporterze opancerzonym skot miało dojść podczas omawiania w projektu budżetu, gdy w budynku parlamentu obecni są nie tylko posłowie, ale także prezydent, premier i ministrowie.

W trakcie śledztwa B. Kwiecień przyznał się do opracowywania planów i przygotowywania zamachu, ale nie do handlu bronią i podżegania studentów. Wraz z obrońcami przekonywał jednak, że jego działania były efektem prowokacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Gdyby wykluczyć działania dotknięte tym grzechem pierwotnym prowokacji, to niewiele zostaje. Tak naprawdę: dyskusja na temat zamachu - mówił Maciej Burda, jeden z obrońców oskarżonego. - Moim zdaniem, jest zasadnicza różnica między dyskusją o zamachu a jego przygotowaniem - dodał adwokat.

Do zatrzymania B. Kwietnia - chemika pracującego wówczas na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - doszło w listopadzie 2012 roku. Podczas procesu zachowywane były szczególne środki ostrożności - oskarżony był doprowadzany do sądu we wzmocnionym konwoju policyjnym, a każdy z wchodzących na salę rozpraw był szczegółowo sprawdzany przez funkcjonariuszy.

Czytaj także: