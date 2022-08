Hierarcha podkreślił ogromne zaangażowanie górali z Bielanki, które wykazali w dążeniu do posiadania własnego Domu Bożego. - Podczas stanu wojennego mieszkańcy tej miejscowości postanowili ofiarnym trudem wznieść świątynię dla Boga. Podjęte postanowienie stało się wielkim znakiem nadziei i odwagi. Wyrażam wielką wdzięczność wszystkim, którzy powzięli zamysł budowy kościoła i poszli za Bożym natchnieniem - podkreślił abp Jędraszewski.

Metropolita wskazał, że każdy jest odpowiedzialny za Kościół. Stwierdził, że wiara kolejnych pokoleń jest budowana na wierze przodków. - Tę wiarę chcemy w sobie zachować, pomnażać i przekazywać dalszym pokoleniom, by ten gmach duchowego Kościoła nieustannie się wznosił, pomimo prześladowań i trudnych chwil - powiedział. Przypomniał też, że patronem świątyni w Bielance jest św. Maksymilian Maria Kolbe. - Ten wspaniały franciszkanin pokazywał, jak sprzeciwiać się złu i w jaki sposób kochać Boga oraz bliźniego. Niech św. Maksymilian Maria Kolbe będzie dla Was, mieszkańców Bielanki, nieustannym natchnieniem, by zawsze i wszędzie wysławiać Boga, głosząc Jego Ewangelię w porę i nie w porę, będąc nieraz znakiem sprzeciwu wobec zła, nienawiści i kłamstwa - zaznaczył abp Jędraszewski.

Wszystkich zgromadzonych na uroczystości pozdrowił ks. proboszcz Dariusz Ostrowski. Wśród gości był poseł podhalańskiej ziemi Edward Siarka i przedstawiciele samorządu.

Inicjatorem budowy świątyni w Bielance był ks. Wacław Heczko, proboszcz z Raby Wyżnej. Teren pod kościół był darowizną od Heleny i Bolesława Kaleciaków. Parafianie chętnie angażowali się w prace budowlane na czele z ówczesnym sołtysem Janem Szewczykiem.

Ważnym momentem w historii kościoła w Bielance było wmurowanie kamienia węgielnego. Stało się to 31 października 1982 r., gdy parafia otrzymała dwa kamienie wyjęte z grobu św. Piotra w Rzymie. Jeden z tych kamieni dał początek kościołowi w Bielance, drugi kościołowi w Sieniawie. Papież Jan Paweł II poświęcił je 11 października 1982 r. i przekazał przez swego osobistego sekretarza, ks. Stanisława Dziwisza, przyszłego metropolitę krakowskiego, tutejszego rodaka. Kamień węgielny został wmurowany w ścianę kościoła w Bielance 5 czerwca 1983 roku przez bpa Albina Małysiaka.